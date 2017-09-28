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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl sekizincisi düzenlenen Red Bull Sea To Sky Enduro Yarışları'nın plaj etabı tamamlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) tarafından düzenlenen yarışlara, 27 ülkeden 220 sporcu katıldı.

Yarışların ilk günü sporcular, Kındıl Çeşme Sahili'ndeki plaj etabında zamana karşı mücadele etti. Yarış sırasında sporcular, tahta kütüklerin ve traktör lastiklerinin üzerinden, su birikintileri ve kayalıkların ise arasından geçti.

Zorlu parkurda bazı sporcular zaman zaman zor anlar yaşarken, bazıları da düştü. Düşen sporculara çevredeki görevliler yardım etti.

İngiliz motosikletçi Billy Bolt, yarışta 18 dakika 22 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Yine aynı ülkeden Jonny Walker, 18 dakika 34 saniye ile ikinci olurken, İspanyol Alfredo Gomes 18 dakika 35 saniyelik derecesiyle üçüncülüğü elde etti.

Yarışları çok sayıda yerli ve yabancı turist de izledi.

Dereceye giren sporculara, daha sonra ödülleri verildi. Yarışlar, yarın 50 kilometrelik orman etabıyla devam edecek.