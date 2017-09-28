TOFAŞ, basınla buluştu

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BURSA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın genel menajeri Tolga Öngören ve başantrenörü Orhun Ene, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

TOFAŞ Spor Tesisleri'ndeki organizasyonda konuşan Öngören, 1 Ekim Pazar günü sezonun açılışını görkemli bir şekilde yapacaklarını söyledi.

Sezon açılışında görsel şovların yanı sıra yeni sezon formalarının da tanıtılacağını belirten Öngören, "Dünyaca ünlü Harlem Wizards'ın gösterileri, basketbolseverlerin ve özelikle çocukların hayatında güzel bir anı olarak kalacak." dedi.

Öngören, kulüp elçisi David Rivers'ın da organizasyona katılacağını aktardı.





- Ene: "Fark oluşturmak isterim"





Başantrenör Orhun Ene, TOFAŞ'a gelirken uzun süreli bir projenin altına imza attığını dile getirdi.

Geldikten sonra TOFAŞ'ın spora verdiği değeri yakından gördüğünü anlatan Ene, şöyle konuştu:

"Ligde ve Avrupa'da başarılı olabilmek için tekrardan tecrübe kazanmaya ihtiyacımız var. Geçen yıl ligde bir nebze olsun bunu yaşadık. Bu gelişimi devam ettirmemiz lazım. Her zaman bu şehrin bir parçası olmaktan mutluluk duydum. Burada bulunduğum süre içerisinde fark oluşturmak isterim. İnşallah, bunu geçen seneki sıçramamızı daha da yukarıya taşıyarak gerçekleştiririz. Geçmişte TOFAŞ'ın oluşturduğu atmosfere çok büyük özlemin olduğunu biliyorum. İnşallah, o günlerin hep beraber başka bir yoldan, daha sağlam basarak ve kalıcı bir şekilde startını vermiş oluruz."