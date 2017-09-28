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Basketbol: Hatay Medeniyetler Kupası

28 Eylül 2017 Perşembe, 22:56


HATAY (AA) - Hatay'da ilk kez düzenlenen Medeniyetler Kupası'nı Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı kazandı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nden 4 ekibin mücadele ettiği turnuva, oynanan maçlarla sona erdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Yaşam Merkezi ve Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvanın son gününde Fenerbahçe, Bornova Beckerspor'u 79-65 mağlup etti. Organizasyonda oynadığı 3 maçı da kazanan sarı-lacivertliler, kupanın sahibi oldu.

Fenerbahçeli oyuncular, şampiyonluk kupasını Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Maden'den aldı.

Turnuvanın son maçında karşı karşıya gelen Hatay Büyükşehir Belediyespor ile OGM Ormanspor ise ikincilik mücadelesi verdi. Karşılaşmayı 68-65 kazanan ev sahibi ekip, organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

Turnuva sonunda karşılaşmalarda görev yapan hakemlere de plaket takdim edildi.

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