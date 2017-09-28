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Uluslararası Curling Turnuvası

28 Eylül 2017 Perşembe, 23:14


ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Türkiye Curling Federasyonu ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Curling Turnuvası sona erdi.

Nene Hatun Curling Salonu'nda düzenlenen turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra Katar ve Kazakistan katıldı.

Turnuvada, kadınlarda Türkiye, erkeklerde ise Kazakistan şampiyon oldu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı açıklamada, Katar ve Kazakistan'ın kentte kamp yaptığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Kamp sonrası üç ülke, sporun fair play ilkesiyle yarıştı. Kadın milli takımımız şampiyonluğu elde etti. Turnuvada elde edilen bu derece sonrası çok mutlu olduk. Organizasyonda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma, yöneticilerimize, antrenörlerimize ve sporcularımıza teşekkür ediyorum."

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mevlüt Doğan ve genel sekreter Ali Rıza Kiremitci, turnuvada başarılı olan sporculara madalya takdim etti.

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