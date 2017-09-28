Bodrum Kalesi restorasyon projesi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MUĞLA (AA) - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Restorasyon Daire Başkanı Bahadır Sabah, Bodrum Kalesi'nde planlanan rölöve, restitüsyon, restorasyon ve mühendislik projelerini 2 yıllık bir program dahilinde bitirmeyi planladıklarını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bodrum Kalesi'nde yapılması planlanan projelerle ilgili, Bodrum Belediyesi Heredot Kültür Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Kent Konseyi Başkanı Mustafa Demiröz ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Sabah, "2 yıllık bir program dahilinde çalışmaları bitirmeyi planlıyoruz." dedi.

Yapılacak çalışmaların kalenin tamamını içerdiğini kaydeden Bahadır Sabah, "Kale'nin depolarının birçoğu kötü durumda. Kale'nin birçok bölümünde yapıların durumunu, duvarların durumunu, mekanların durumunu tespit ettik, sorunları belirledik. Kalenin çok ciddi sorunları var. Tescilli bir kale, anıtsal bir yapı. Öncelikli olarak kaleye zarar veren, hatta bazı bölgelerinde yıkılmaya yüz tutmuş, kendini bırakmış, gövde, beden, sur duvarlarında ayrışmalara neden olmuş onarımların ivedilikle yapılması lazım." diye konuştu.

Bodrum Kalesi'ndeki bitişik yapılardan dolayı sıvılaşma riskinin oluştuğunu ifade eden Sabah, bunların raporlarla belirlendiğini ve bu sıkıntıları en kısa sürede çözmeyi planladıklarını vurguladı.

Proje mimarı Umut Bilgiç de amaçlarının kalenin kimliğini yansıtmak olduğunu belirterek, "Kale ile bu kadar özdeşleşmiş su altı arkeoloji temasının en iyi şekilde devam edebilmesini sağlamak istiyoruz. Yeni bir restorasyon kurgusuna dönmek istiyoruz. Yeni bir çevre düzenlemesi de yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Projenin Bodrum Kalesi'nin yapısını bozacağını öne süren bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile yetkililer arasında zaman zaman sözlü tartışmaların da yaşandığı toplantı, yaklaşık 5 saat sürdü.