Erzincan'da düğün dönüşü trafik kazası: 5 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yahya Baban (23) yönetimindeki 06 GB 2622 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas Karayolu'nun Sakaltutan mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Yahya Baban ile aynı aileden Cemil (53), Kamil (55) ve Perişan (52) ile Semiha Kizek (29) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan, yaralıların Ankara’da bir yakınlarının düğün töreninden memleketleri Ağrı’nın Patnos ilçesine gittikleri öğrenildi.