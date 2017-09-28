Fethiye'de kanalizasyon suyunun yola aktığı iddiası

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir sitenin kanalizasyon suyunun yola aktığını iddia eden bir grup vatandaş, durumu protesto etti.

Karaçulha Mahallesi Çalıca mevkisindeki Şehit Sezgin Burak Cantürk Sitesi'nden geceleri yola kanalizasyon suyunun aktığını ileri süren, aralarında ağızları maskeli vatandaşların bulunduğu grup, alkışlı protesto gösterisi düzenledi.

Mahalle Muhtarı Mustafa Gizli, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun süredir yola foseptik suyunun aktığını, durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi zabıtasına bildirmelerine rağmen hiçbir işlem yapılmadığını ileri sürdü.

Atık suyun aktığı sitenin aşağı bölgesinde bulunan evlerde yaşayanların rahatsız olduğunu belirten Gizli, "Vatandaşlar bu suya basarak evlerine gidiyor. Suyun aktığı alanda çocuklar oynuyor ve sineklerden enfeksiyon bulaşma riski var. Bölge halkı bu soruna isyan ediyor." diye konuştu.

Mahalle sakini Zeynep Mendos da kokuyu teneffüs etmekten ve sivrisineklerden duydukları rahatsızlığı dile getirerek, yetkililerin soruna çözüm bulmalarını istedi.

Mehmet Alagöz de sorunun 6 aydır devam ettiğinden yakınarak, yetkililerin çözüm bulmadığını ileri sürdü. Sitedeki vatandaşların da durumdan mağdur olduğunu ifade eden Alagöz, "Onlar da her yere başvurdu ama çözüm bulunmadı. Buradaki lağım suyu bizim evimizin yolundan akıyor. Vatandaş isyan ediyor. 6 aydır bir sonuç alamadık. En kötü atık lağımdır. Birçok hastalığa neden olabilir. Sorunun en kısa zamanda giderilmesini istiyoruz." dedi.