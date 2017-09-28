Erzincan'daki darbe girişimi davası

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine katıldıkları iddia edilen, aralarında eski 59. Topçu Eğitim Tugayı Komutanı Tuğgeneral Yüksel Gönültaş ile eski 3 tabur komutanının da bulunduğu 17'si tutuklu 44 sanığın yargılandığı davanın dördüncü gün duruşmasında bazı sanıklar savunma yaptı.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince Polis Meslek Yüksekokulu'nda (POMEM) oluşturulan salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Gönültaş, eski tabur komutanları Ertuğrul Gökbulut, Evren Karagülle ve Uğur Ergüven'in yanı sıra askeri personel Ünal Korkem, Gürkan Serteser, Murat Uz, Emin Ertuğrul, İbrahim Veske, Muhammet Uğur, Mustafa Hanay, Mehmet Kök, İsmail Hakkı Kartal, Talha Güven, Ahmet Miraç Ok ve Halil Fevzi Çetin ile tutuksuz 27 sanık hazır bulundu.

Duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Coşgun, bağlı bulunduğu Sincan L Tipi Ceza İnfaz Kurumundan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Davanın bugünkü duruşmasında sanıklar savunmalarını tamamladı.

Tutuksuz sanıklar Hasan Demirbaş, İlyas Barışık, Adem Ulutaş, Sebahattin Canımoğlu, Ali Deprem, Bekir Arı, Halil ibrahim Demir, Hakan Taban, Mehmet Arpaç, Göksal Gözütok, Abuzer Çalışkan, Erkan Ülgü, Bünyamin Ceyhan, Seyfullah Özdemir, Berk Sözüer, Fatih Kılıç, Adem İleri, Öskan Bak, Ömer Şahin, Tahsin Altıntaş, Ertuğrul Özdin, Nihat Temur haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını ileri sürdü.

Darbe girişimi gecesi bağlı bulundukları Tugay Komutanlığında olası bir terör saldırısı nedeniyle göreve çağrıldıklarını belirten sanıklar, darbe girişiminden haberdar olmadıklarını iddia ederek beraat ve tahliyelerini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, Erzincan Valiliği ile Erzincan Baro Başkanlığının davaya dahil olma taleplerinin kabul edilmesini ve tutuklu sanıklardan Mustafa Hanay'ın tahliyesini talep etti.

Mütalaanın ardından söz alan bazı sanıklar ve avukatları, suçlamaları kabul etmeyerek beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, diğer sanıkların mütalaaya karşı savunmalarının alınması amacıyla duruşmayı yarına erteledi.

İddianamede, eski Tuğgeneral Gönültaş’ın aralarında bulunduğu 17'si tutuklu 44 askeri personel hakkında, "Anayasa'yı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "terör örgütü üyesi olmak"tan da 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.











