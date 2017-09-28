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Maçın ardından

28 Eylül 2017 Perşembe, 23:59


KONYA (AA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes'i 2-1 yenen Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, iyi bir sonuç aldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Akçay, futbolcularının çok iyi mücadele ettiğini belirtti.

Güçlü bir rakibe karşı oynadıklarını vurgulayan Akçay, "Müsabakanın sadece 10 dakikalık bir bölümünde seviyemiz biraz düştü ama onun haricinde tekrar yükselttik. Rakibimize saygı duyuyoruz. Mağlup olması onun gücünün veya kalitesinin kaybolmasına neden değil. Biz de Vitoria Guimaraes kadar saygıyı hak edecek eylem ve davranışlarda bulunduk. Bugün mücadele gücü yüksek bir oyun oynadık. Bütün oyuncularımızı kutluyorum. Camiamız ve ülkemiz için iyi bir müsabaka ve sonuç oldu. Umarım bunların devamını getirebiliriz." diye konuştu.

Ömer Ali Şahiner'in iyi bir profesyonel ve milli takıma seçilebilecek düzeyde bir futbolcu olduğunu anlatan Akçay, 7 veya 8 puan almaları durumunda gruptan çıkacaklarını düşündüğü ve bunun için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.


- Martins: "Başaramadık"


Vitoria Guimaraes Teknik Direktörü Pedro Martins, maçın ilk yarısında kötü oynadıklarını belirtti.

İkinci yarıda toparlandıklarını ama bunun sonuca yansımadığını dile getiren Martins, "İlk yarıdaki kötü oyunumuz 20 dakika boyunca devam etti. İkinci yarıda oyunu dengeledik ama yine de başaramadık. Üzgünüz. Konyaspor'u tebrik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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