Safranbolu'da Budistlerin yer aldığı fotoğrafa ödül verildiği iddiaları

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KARABÜK (AA) - Safranbolu Belediyesi, "Uluslararası Altın Safran Fotoğraf Yarışması" kapsamında, 3 Budist çocuğun yer aldığı bir fotoğrafa mansiyon ödülü verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Belediyenin yazılı açıklamasında, 29 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek "Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" kapsamında yapılan yarışmanın Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) onaylı olduğunun altı çizildi.

Myanmar’dan Kyaw Kyaw Winn'a ait ve 3 Budist çocuğun yer aldığı fotoğrafın bazı yerel yayın kuruluşlarında konu edildiğinin vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçemizde 18'incisi düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali temelde belgesel ve fotoğraf alanında tertip edilmektedir. Festival kapsamında fotoğraf yarışması Fransa merkezli FIAP ve TFSF onaylı olarak gerçekleşmektedir. Belediyemiz ve festivalimiz komitesi tarafından 1., 2., 3. ve Safranbolu Özel Ödülü verilmekte olup anılan fotoğraflar gerek yerel gazetelerde gerekse belediyemiz festival site ve sosyal hesaplarından paylaşılmıştır. Ödüle layık görülenler dahil olmak üzere bütün fotoğraflar rumuz ve numara ile değerlendirilmekte olup eser sahiplerinin ismi, şehri ya da ülkesi dereceler netleşene kadar etik açıdan bilinmemektedir."

Açıklamada, "Bu yıl 2 bin 392 fotoğrafın katıldığı ve sekretaryasını belediyemizin yürüttüğü festival komitesi tarafından 4 eserin ödüle layık görüldüğü yarışmada, FIAP tarafından sergilemeye layık görülen eserlerden biri olan ve bugün (dün) gerek yazılı gerekse internet medyasında bahsi geçen fotoğraf, FIAP mansiyon ödülü festival komitesi ve belediyemiz tarafından uygun görülmemiştir. Bu sebeple bahsi geçen fotoğrafın ödül alması değil, sergilenmesi dahi söz konusu değildir." denildi.