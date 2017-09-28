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Kocaeli'de göçmenleri taşıyan teknenin batması

28 Eylül 2017 Perşembe, 22:20

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiği yasa dışı geçişle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişi serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kocaeli, Sakarya, Düzce ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Kandıra Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan D.S. savcılıkça, E.A. çıkarıldığı mahkemece, S.B. ve E.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, eş zamanlı operasyon sonrası Düzce'de gözaltına alınan H.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kocaeli, Sakarya, Düzce ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, Kandıra ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiği yasa dışı geçişle ilgili soruşturma kapsamında 4 şüpheli ile daha sonra yakalanan firari şüpheli H.A. gözaltına alınmıştı.

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