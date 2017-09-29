ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bursa'da terör operasyonu

29 Eylül 2017 Cuma, 07:46
Bursa'da terör operasyonu

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, terör örgütü El-Nusra'ya yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, El-Nusra adına çatışma bölgelerine eleman temin ettiği öne sürülen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Orhangazi'de önceden belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, özel harekat polislerince koçbaşlarıyla kapılar kırılarak içeri girilip arama yapıldı.

Ekipler tarafından gözaltına alınan 6 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Bursa Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İLGİLİ HABERLER
BUDO'dan sefer iptalleri
YEREL

BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ
TOFAŞ, basınla buluştu
YEREL

TOFAŞ, BASINLA BULUŞTU
Bursa'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

BURSA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
Bursa'daki FETÖ/PDY davasında ara karar
YEREL

BURSA'DAKİ FETÖ/PDY DAVASINDA ARA KARAR
Bursa'da cinayet
YEREL

BURSA'DA CİNAYET
Bursa'da freni boşalan tırın çarptığı yol çalışması yapan 4 işçi yaralandı
YEREL

BURSA'DA FRENİ BOŞALAN TIRIN ÇARPTIĞI YOL ÇALIŞMASI YAPAN 4 İŞÇİ YARALANDI

Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

BURSA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
&quot;4. Bursa Uluslararası Gıda Kongresi&quot;
YEREL

"4. BURSA ULUSLARARASI GIDA KONGRESİ"
Bursa'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

BURSA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Çin'de 2018'in &quot;Türkiye Turizm Yılı&quot; ilan edilmesi
YEREL

ÇİN'DE 2018'İN "TÜRKİYE TURİZM YILI" İLAN EDİLMESİ
Bursa'da kanyonda kaybolan 12 kişiyi jandarma kurtardı
YEREL

BURSA'DA KANYONDA KAYBOLAN 12 KİŞİYİ JANDARMA KURTARDI
Bursa'da kuyumcu dükkanından hırsızlık güvenlik kamerasında
YEREL

BURSA'DA KUYUMCU DÜKKANINDAN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA