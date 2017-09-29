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Adana merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu

29 Eylül 2017 Cuma, 08:49
Adana merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu

ADANA (AA) - Adana merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında "ByLock" kullandığı ileri sürülenlerin de bulunduğu 38 zanlı gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Kayseri ve Konya'da bazı zanlılar hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen 41 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ileri sürülenlerin de bulunduğu farklı meslek gruplarından 38 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: &quot;(Habur Sınır Kapısı ile ilgili) Esasında baktığımızda önceki günlere nazaran bir miktar giriş ve çıkışlarda düşme olduğunu görüyoruz. Daha önce de bu konuyla ilgili düşüncelerimi kamuoyuyla paylaşmıştım. Şu anda açık, gelişmeleri bekliyoruz. Gelişmeler neticesinde açık da tutulabilir kapana da bilir.&quot;
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GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI BÜLENT TÜFENKCİ: "(HABUR SINIR KAPISI İLE İLGİLİ) ESASINDA BAKTIĞIMIZDA ÖNCEKİ GÜNLERE NAZARAN BİR MİKTAR GİRİŞ VE ÇIKIŞLARDA DÜŞME OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ. DAHA ÖNCE DE BU KONUYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİMİ KAMUOYUYLA PAYLAŞMIŞTIM. ŞU ANDA AÇIK, GELİŞMELERİ BEKLİYORUZ. GELİŞMELER NETİCESİNDE AÇIK DA TUTULABİLİR KAPANA DA BİLİR."

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