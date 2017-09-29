Kırklareli'ndeki FETÖ/PDY operasyonu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, geçen hafta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri örgütün "ev abisi üniversite mesulü" ile Kırklareli Barosu'na kayıtlı stajyer avukatın örgüt adına faliyetlerde bulunduğunu tespit ederek, 3 şüpheli gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Örgütün haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddiasıyla savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheliler tutuklandı.