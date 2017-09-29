Konya'da minibüsün çarptığı yaya öldü

KONYA (AA) - Konya'da, yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Kamyonet sürücüsü Alpay Paytar (43), Konya-Seydişehir karayolunun 37. kilometresinde, 31 YC 399 plakalı kamyonetini park edip yolun karşındaki akaryakıt istasyonuna gitmek istedi.
Bu sırada Paytar'a, Seydişehir istikametine seyreden Durali A'nın kullandığı 35 CCA 10 plakalı minibüs çarptı.
Alpay Paytar, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen kaza yerinde hayatını kaybetti.
Minibüs sürücüsü gözaltına alındı.