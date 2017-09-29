Baba-oğulların maçını Süper Lig hakemi Yankaya yönetti

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, bir okulda baba ve oğullarından oluşan takımların karşılaştığı futbol maçını Süper Lig hakemlerinden Özgür Yankaya yönetti.

Edirne Bahçeşehir İlkokulu'ndaki "Baba - Oğul Futbol Şenliği" etkinlikleri kapsamında 4. sınıf şubelerinin öğrencileri ve babalardan oluşan takımlar karşılaştı.

Okulun spor salonunda oynanan maçın başlama düdüğünü, Süper Lig hakemlerinden Özgür Yankaya çaldı. Yankaya maçın bir bölümünü aynı okulda öğrenim gören kızıyla birlikte yönetti. 15'er dakikadan oynanan 2 devrede gol sesi çıkmayınca penaltılar sonucu turuncu takım, yeşil takımı 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından gösterdikleri başarıdan dolayı tüm oyunculara madalya takılırken maçın hakemi Özgür Yankaya'ya da çiçek hediye edildi.

Karşılaşmda, çocukların babalarıyla birlikte aynı takımda oynamanın mutluluğunu yaşadığını belirten Yankaya, "Dostluk içinde güzel bir etkinlik oldu. Baba ve oğullardan oluşan takımlar birlikte futbol oynayarak eğlenceli dakikalar yaşadılar. Ben de maçın bir bölümünde kızımla birlikte düdük çaldım. Sporun genç yaşlarda çocuklara sevdirilmesi için böyle güzel etkinliklerin artarak devam etmesi gerek. Okul yönetimini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.