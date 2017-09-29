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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

29 Eylül 2017 Cuma, 10:36
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 300 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gaziantep'e doğu illerinden yüklü miktarda metamfetaminin getirileceği bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu doğu gişelerinde 34 JZ 0627 plakalı şüpheli otomobili durdurdu.

Sürücü M.Ö.K'nin çelişkili ifadeleri üzerine, araçta dedektör köpeğinin de kullanıldığı geniş çaplı aramada, sağ arka kapı kısmına gizlenmiş 2 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi.

Sürücü M.Ö.K, uyuşturucu ticareti yaptığı idddiasıyla gözaltına alındı.

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