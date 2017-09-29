Rize'deki şiddetli yağış

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

TRABZON (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürü Oğuz Kasap, Rize'deki şiddetli yağışla ilgili, "25 taşkın koruma inşaatının devam ettiği kentte, tamamlanan tesislerle birlikte yaşanan afetin daha kötü boyutlara ulaşması engellendi." ifadesini kullandı.

Kasap, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ olarak suyu kontrol altına almak için çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini bildirdi.

Rize'de geçen yıl sonu itibarıyla toplam maliyeti 406 milyon lira olan 51 taşkın koruma tesisini tamamlayarak hizmete açtıklarını belirten Kasap, bu tesislerle 95 yerleşim yeri ve 15 bin 260 dekar arazinin taşkın hasarlarından korunduğuna işaret etti.

Kasap, yağış öncesi gerekli tedbirleri almak, sonrasında ortaya çıkan olumsuzlukları gidermek için yoğun çaba gösterdiklerini kaydetti.

DSİ'ye ait iş makinelerinin Rize'de ortaya çıkan olumsuzluklara anında müdahale ettiğini bildiren Kasap, şu ifadeleri kullandı:

"25 taşkın koruma inşaatının devam ettiği Rize'de, tamamlanan taşkın koruma tesisleriyle birlikte yaşanan afetin daha kötü boyutlara ulaşması engellendi. Taşkın koruma tesislerinin yanı sıra Türkiye'de ilk kez Rize'nin Güneysu ilçesinde uygulanan geçirgen tersip bendi ve moloz bariyeri projeleriyle birlikte iri kayalar, ağaç, dal, kök ve yüzücü maddeler tuzaklandı. Bu, mansap alanındaki yerleşim yerlerini taşkınlardan korudu."