Evkur Yeni Malatyaspor'un rakibi Atiker Konyaspor

MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Yeni Malatya Stadı'nda pazar günü saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Koray Gençerler yönetecek.
Tarihinde ilk kez mücadele ettiği ligde 6 hafta sonunda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Malatya ekibi, yeni stadında ilk galibiyeti taraftarlarına yaşatmak istiyor.
Sarı-siyahlı ekibin teknik direktörü Erol Bulut da yeni takımının başında ilk maçına çıkacak. Bu maç aynı zamanda iki ekip arasındaki ilk resmi müsabaka olacak.