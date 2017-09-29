GÜNCELLEME - Van merkezli 10 ilde gümrük operasyonu

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VAN (AA) - Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrüğünden geçen ticari araçlara eksik işlem yaparak menfaat temin ettiği tespit edilen 23 gümrük görevlisi gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrüğü'nden geçen, özellikle gıda yüklü araçlara menfaat karşılığı eksik işlem yapıldığını belirleyen Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, operasyon için düğmeye bastı.

Aralarında 22 gümrük görevlisinin de bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından Van merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, 23 kişi gözaltına alındı.

- Gümrük kapısı müdürü de gözaltındaGözaltına alınan 22 gümrük görevlisinden birinin Kapıköy Gümrük Müdürü olduğu öğrenildi.Şüpheliler hakkında "Resmi belgede sahtecilik, rüşvet ve 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet" suçlarından işlem yapıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Müdürülüğü alanında ve Sınır Ticareti Merkezi kapsamında ithalat ve ihracat işlemlerinde gıda yüklü araçların ülkeye girişi sırasında eksik ve sahte evraklarla usulsüzlükler ve menfat temini yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

- Şüphelilerden biri İran diğeri İstanbul'da

Bu kapsamda, "Resmi belgede sahtecilik, rüşvet, 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu ile 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'na muhalefet" suçlarından 18 Ocak 2017'de teknik ve fiziki takip kararlarıyla soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"28 Eylül'de Van'da 11, İstanbu'da 4, Antalya'da 2, Hakkari'de 2, İzmir, Ordu, İskenderun, Samsun, Ağrı ve Diyarbakır'da bir olmak üzere 22'si gümrük memuru 25 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilmiş olup, 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanamayan 2 sivil şüpheliden birinin İran İslam Cumhuriyeti'nde bulunduğu, yurda giriş yapması halinde yakalanacağı, diğer şüphelinin ise İstanbul'da olduğu tespit edilmiştir. Bu şüphelilerin yakalanması için çalışmalar ile olay hakkındaki soruşturma titizlikle ve çok yönlü devam etmektedir."



