"Gelir getirici ormanlar kalkınmanın lokomotifi olacak"

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BİTLİS (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Türkiye'nin her yerinde kurduğumuz gelir getirici ormanları, kalkınmanın lokomotifi olarak kullanmaya karar verdik." dedi.

Açılış ve temel atma törenlerine katılmak üzere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz ile Bitlis'e gelen Eroğlu, Vali İsmail Ustaoğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ufuk Urgun, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, AK Parti İl Başkanı Nasrullah Tanglay, kurum amirleri ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Vali Ustaoğlu'nu ziyaret eden Eroğlu, burada düzenlediği basın toplantısında, bakanlık olarak kente yaptıkları yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

- "Bal üretim seferberliği başlatıyoruz"

Bitlis'e müjdelerle geldiklerini, bugün de 5 tesisin temelini atacaklarını, bölgede ormancılığın çok önemli olduğunu ve bu amaçla gelir getirici ormanlar kurduklarını anımsatan Eroğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin her yerinde kurduğumuz gelir getirici ormanları, kalkınmanın lokomotifi olarak kullanmaya karar verdik. Adilcevaz ceviziyle meşhur, burada da böyle bir seferberlik başlatıyoruz. Buranın balı çok meşhur. Burada vatandaşlara bal ormanları kuracağız. Vatandaşın parası yoksa da faizsiz kredi vereceğiz ve büyük bir bal üretim seferberliği başlatıyoruz. Orman yollarını yapacağız. Orman köylerine ayrıca ORKÖY kredi desteği vereceğiz."

Bitlis'e yine heybeleri dolu geldiklerini, yeni müjdelerinin olduğunu vurgulayan Eroğlu, geçen yıl geldiğinde 34 müjde verdiğini ve bunlardan 28'ini tamamladıklarını, kalan projelerin de tamamlanması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kente 14 yeni proje müjdesiyle geldiğini anlatan Eroğlu, bakanlığa bağlı bürokratların da kentteki yöneticilerle toplantı yaparak bundan sonra gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalarla ilgili gerekli kararları vereceğini ifade etti.

- "Hükümetimiz 9 milyarlık yatırım yaptı"

Hükümetin Bitlis'e büyük önem verdiğinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün yatırımları yakından takip ettiğinin altını çizen Bakan Veysel Eroğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşları mağdur etmeden Bitlis Deresi'ni ıslah edeceğiz. Bitlis turizm merkezi olacak, tarihi eserler ortaya çıkarılacak, vatandaşlar taşkın riski altında kalmayacak. Burası unutulmuş bir il durumundaydı. Şu anda hükümetimiz 9 milyarlık yatırım yaptı. Yolları görüyoruz. İçme suyu sıkıntısı vardı. Yeni hatlar çektik, depolar yaptık. İlçelerimizin en büyük sorunu olan Van denizinin kot meselesi vardı. Bunu çözdük. 27 dereyi ıslah ettik. İki şehir ormanı, bir bal ormanı kurduk. 616 aileye ORKÖY kredisi verdik. Buralara ulaşım çok kolay. Terör de artık bitti. Bitlis'te tabiat turizmi master planını imzaladık. 18 köye de 18 bin gelir getirici fidan dikerek vatandaşa dağıtacağız. DAP kapsamında 2017-2019 yılları arasında büyük yatırımlar yapacağız."







