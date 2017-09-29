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Sığınmacıların dönüşleri sürüyor

29 Eylül 2017 Cuma, 11:33

KİLİS (AA) - Kurban Bayramı için ülkelerine giden 55 bin 200 Suriyeliden yaklaşık 41 bini Türkiye'ye dönüş yaptı.

Esselame Gümrük Kapısı'ndaki işlemlerinin ardından Öncüpınar Gümrük Kapısı'na getirilen Suriyeliler, burada Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrolün ardından Türkiye'ye giriş yaptı.

Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü yetkilileri 5 Eylül'den bu yana yaklaşık 41 bin Suriyelinin Türkiye'ye giriş yaptığını bildirdi.

Suriyeli Hele el-Kafta AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yıl sonra Halep'te yaşayan anne babasını ziyaret edebildiğini söyledi.

Eğitimini tamamlamak için Türkiye’ye döndüğünü dile getiren el-Kafta, "İki yıl sonra anne ve babamı ziyaret ettim. Mutlu bir bayram geçirdik. Gaziantep Üniversitesinde okuduğum için geri dönmek zorunda kaldım." dedi.


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