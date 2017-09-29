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"Altın Kızlar"dan 1 milyon liralık dolandırıcılık

29 Eylül 2017 Cuma, 11:36

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de iki katı kazanç vaadiyle 107 kişiyi dolandırarak yaklaşık 1 milyon lira haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen 3'ü kadın, 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbar üzerine çalışma yapan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir grubun, "Altın Kızlar" isimli toplu mesajlaşma grubu kurarak, Darıca ve Gebze ilçelerinde çeşitli ev eşyası satışı gerçekleştirdiği, iki katı ödeme vaadiyle grup üyelerinden altın topladığını tespit etti.

Şüphelilerin adreslerine gerçekleştirilen operasyonda D.E, S.Ç. ve P.P. isimli kadınlar ile O.S. gözaltına alındı, evlerinde yapılan aramalarda 1 av tüfeği, 25 fişek, müştekilerden alınan para ve altınların not alındığı 9 ajanda, bilgisayar, 2 dijital fotoğraf makinesiyle 4 cep telefonu ve SIM kartlar ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yapılan soruşturmada D.E'nin önderliğinde toplu mesajlaşma programında oluşturulan grupla iletişim kurdukları kişilerden az miktarda altın alıp, kısa sürede iki katı ödeme yaptıkları, güven kazanmalarının ardından yüklü miktarda altın talep ettikleri, gruptan ayrılmak isteyenlerden yeni üye kazandırmaları halinde altınların geri ödeneceğinin bildirildiği belirlendi.

Bazı kişilerin borçlanarak ve kredi kullanarak altın talebini karşıladığı, bu yöntemle 107 kişinin mağdur edilip yaklaşık 1 milyon lira haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, "suç işlemek için örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık ve tehdit" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

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