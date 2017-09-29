Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:

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KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) gayrimeşru referandumla ilgili, "Barzani, orada yapmış olduğu şu atakla, bu hareketle, günübirlik, kendine has bir siyaset uyguluyor olabilir ama temsil ettiği dünyanın içerisine bir bomba bırakıyor. Oraya bela getiriyor, kan getiryor, gözyaşı getiriyor. Arkası belirsiz bir maceraya da yol açıyor." dedi.

Bakan Özhaseki, bir dizi ziyaret ve açılış programları için geldiği Kayseri'de, Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları Ödül Töreni programı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kuzey Irak'ta büyük bir oyun oynandığına ve Barzani'nin de bu oyunun içesinde yer almaya devam ettiğine dikkati çeken Özhaseki, "Belki olaya şöyle bakarsak çok kolay anlarız. Barzani nihayetinde kim? Kürt kimliği olan birisi. Müslüman mı? Bildiğimiz kadarıyla Müslüman. Fakat orada yapmış olduğu şu atakla, bu hareketle, günübirlik kendine has bir siyaset uyguluyor olabilir ama temsil ettiği dünyanın içerisine bir bomba bırakıyor. Oraya bela getiriyor, kan getiryor, gözyaşı getiriyor. Arkası belirsiz bir maceraya da yol açıyor." diye konuştu.

Avrupa ülkelerinin bölünmemek adına ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bu olaya sevinenler kim? İsrail bayrakları ile gezenler. Hesapları var mı? Çok net. Hesaplarının ne olduğu belli zaten. Bilinmeyen bir şey değil benim bu söyleyeceğim şeyler. Böyle bir şeye niye oradaki bir lider sebebiyet verirki? İşte bunu düşünmek lazım. Bir başka düşünmemiz gereken konu da şu. AB üyesi ülkeler onlarca milletten oluşuyor mu? Evet. İçlerinde bir çok din farklılığı, mezhep farklılığı var mı? Evet. Kiliselerini bile ayırıyorlar hatta. Kendi içlerinde değişik eyaletler, federasyonlar var mı? Evet. Eğer bir parçalı hale getirirseniz, Ortadoğu gibi, herhalde 500 parça çıkar oradan. Ama bir arada durmak için çırpınıyorlar. O birliği bozmamak adına çırpınıyorlar. Aynı şey Amerika için geçerli mi? Geçerli. Rusya için geçerli mi? Geçerli. Rusya Federasyonu içerisinde sadece Rus milleti mi var ? Türkler de var, Çerkezler de var başka milletler de var. Ama bir arada durmak için çırpınıyorlar. Demek ki bir arada durmak bir berekettir, bir rahmettir, bir büyüklük alemetidir. Fakat o ülkeler geliyorlar bizim coğrafyamızda, gönül bağımızın olduğu toprakları paramparça ediyorlar."

Söz konusu coğrafyada "böl, parçala, istediğin gibi idare et" taktiği uygulandığını anlatan Özhaseki, bunlara karşı Müslümanların uyanık ve ferasetli olması gerektiğine işaret ederek, "Bu bölgede kötülüğe kapı açan insanlar ileride, tarihte lanetlenecekler. Ama bize düşen de orada birliği, dirliği sağlamak için çalışmak gayret etmektir. Yaptığımız da bu." ifadelerini kullandı.

- Bütünşehir Yasası

Bakan Mehmet Özhaseki, bütünşehir uygulaması ile ilgili sorulan soru üzerine uygulamanın yaklaşık 3 yıl önce yürürlüğe girdiğini ve başarılı bir şekilde uygulandığı aktardı.

Bütünşehir uygulamasının ana hedefinin aynı bölgede yaşayan, aynı alt yapıyı kullanan, aynı havayı soluyan insanların tek elden bütün sorunlarının çözülmesi ve problemlerinin giderilmesi olduğunun altını çizen Özhaseki, tek elden şehrin planlanması, sorunların çözülmesi, kaynakların kullanılması ve şehri geleceğe taşıyacak büyük projelerin yapılması projesinin genişleyerek devam edeceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaretinin de bu yönde olduğuna dikkati çeken Özhaseki, "Belki şehir nufusları biraz daha düşürülerek, birçok şehir daha buraya ilave edilebilir. Bu, önümüzdeki günlerde tartışılacak. Aynı zamanda uygulamada birkaç sorun, ufak tefek aksaklıklar da tespit edildi. İşte bunların da giderildiği bir ortamı Meclisin çalışma gündemi içerisinde önümüzdeki günlerde göreceğiz." dedi.

- Uysal'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olması

Özhaseki, Kadir Topbaş'ın istifasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Mevlüt Uysal'a da görevinde başarılar diledi.

İstanbul'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla birlikte hizmet almaya başladığını belirten Bakan Özhaseki, şunları kaydetti:

"90'lı yılların başında yaşanan susuzluk gibi, çöp dağlarının oluşması gibi, hatta o çöp dağlarının patlayıp insanların ölmesi gibi, SİT alanlarında vahşi bir şekilde gecekondulaşmanın yaşandığı dönemler bitti. Bunların hepsi eski dönemdeki bizim bildiğimiz meşhur CHP'nin belediyecilğine ait dönemlerdi. 94'le birlikte hizmet başladı, devam etti. En son bayrağı Kadir Bey bir güzel taşıdı. Ancak kendisinin ifade ettiği, açıkladığı kadarıya biz de olayı biliyoruz. Tek taraflı olarak ifade ettiğini belirtti. Orada bizim Meclis çoğunluğumuz var. Seçilmiş arkadaşlarımız var. Birçok ilçe belediye başkanımız var. Arkadaşlarımızın yaptığı iştişare neticesinde Mevlüt Bey bu bayrağı aldı ve seçimlere kadar taşıyacak. Parti ondan sonra Mevlüt Beyle mi devam eder yoksa farklı bir arkadaşlamı devam eder onu bilemeyiz. İstanbul'a emek veren biri olarak bende bundan sonra Mevlüt beyin yardımcısıyım, ona destek olmaya devam edeceğim."







