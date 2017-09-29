Fakıbaba'dan belediye başkanlarına "örnek köy" çağrısı

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BURSA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye'de her ilde 3 tane "örnek köy" kurulması için belediye başkanlarına her türlü desteği vereceğini bildirdi.

Fakıbaba, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'yi ziyaretinde yaptığı konuşmada, Bursa'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Altepe'nin kırsal mahallelere yönelik projelerini gördüğünü, bunların çok faydalı olacağına inandığını ifade eden Fakıbaba, "Bir defa kırsalda, köyde hayat var. Ben köy çocuğu olarak köyde yaşamayı çok tercih eden biriyim. Üreten, ona emek veren insanlara hayranlık duyuyorum. Bu bağlamda da bana göre her şey yerelden başlıyor." diye konuştu.

Fakıbaba, kırsalı nasıl geliştirebileceklerine yönelik Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe'yi Şanlıurfa'ya davet ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Hakikaten insanların kırsalda kalıp daha mutlu olup, daha fazla üretmesi ve tarımın gelişmesinin küçük ve orta ölçekli çiftçiliklere, ailelere bağlı olduğuna inanan bir kişiyim. Bu bağlamda her türlü desteği vereceğiz. Hatta bunu ilk defa burada söylemek istiyorum; 81 ilimiz var, 3 tane örnek köy, 81 ilde 245-250 civarında bir köy yapar. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak bu konuda bütün belediye başkanlarına destek vereceğim, örnek 250 köy çıkaralım. Yani toplulaştırma ile ilgili zaten bakanlığımız çok ciddi çalışmalar yapıyor. Hakikaten şu anda inşalah hızlı yol alıyoruz. Bu 250 köyle de örnek köyler, yani toplulaştırmanın olmadığı yerlerde yani yönetimin toplulaştırması diyorum ben buna. Yönetimi toplulaştırdığımız zaman girdiler daha ucuza mal olacak, bir defa fark edelim bir köyde 10 traktör varsa bu bire veya ikiye düşecek, girdiler maliyeti çok düşecek ve ürünü çok daha pahalıya satabileceğiz. Bu konuda 'Ben hazırım' diyebilen tüm belediye başkanı arkadaşlarıma da ben destek vereceğim."

Söz konusu projenin, Türkiye tarımında özellikle ithalatın azalması, ihracatın artmasının önemli bir nedeni olacağına inandığını anlatan Fakıbaba, "Özellikle hayvancılıkta da bu konuda arkadaşlarla çalışmalarımız var. Ben buradan söylüyorum; bütün belediye başkanlarımıza bana 3 tane köy ama yönetim toplulaşacak. Bu dernek, kooperatif, özel sektör olabilir, belki bizim TMO olabilir, bunlarla oturup konuşmak lazım. Yönetimin toplulaştırılmasıyla ben çiftçi kardeşlerimizin çok daha mutlu olacağını, çok daha fazla para kazanacaklarına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

- "Yeter ki birlikte Türkiye olalım"

Fakıbaba, Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu, burada her şeyin bulunduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeter ki birlik, beraberlik içinde olalım. Yeter ki birlikte Türkiye olalım. Tabii ki farklı düşüncede insanlar olacak buna saygı duyuyoruz ama onların da amacının sadece ve sadece Türkiye'nin kalkınması olması gerektiğine inanıyorum. Beraber el ele verdiğimizde inanıyorum ki çok güzel bir ülkede, insanların 80 milyonun birbirini kardeş olarak kabul ettiği ülkede, yaşamanın keyfini hep beraber çıkaracağız inşallah."

- "Vali ve belediye başkanları el ele versinler"

Bakan Fakıbaba, 81 ilde vali ve belediye başkanlarıyla yönetimi toplulaştırdıkları takdirde bakanlığın tüm imkanlarını seferber edeceğini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnandığım bir olay. Çünkü burada ziraat mühendisi istihdam edeceğiz, mutlaka bir veteriner arkadaşımız olacak. Arkadaşlardan her gün telefon alıyorum 'Ben ziraat mühendisiyim, veteriner hekimim işim yok.' Çok üzülüyorum, bu arkadaşlar çok değerli. Böyle şeyler olduğunda yani düşünün bize ziraat mühendisi ve veteriner hekim yetişmeyecektir. Bununla ilgili de projelerimiz var. Bundan sonra TİGEM'in özellikle arazilerinde mutlaka ve mutlaka yine tarım liselerini açmak, yabancı dili bilen, sabah derse giden öğlen sahada pratiğini yapabilen, tarım liselerindeki o öğrenci arkadaşlarımız kendi alın terleriyle okuyup burslu olarak çalışıtıklarında o bursu alın teriyle kazandıklarında emin olun çok farklı bir gıda, tarım ve hayvancılık ülkesi olacağımıza ben şahsen inanıyorum. Bu konuda çalışmalarımız var, ama şunu rahatlıtla söylüyorum; 81 ilde vali ve belediye başkanları el ele versinler, gelsinler desinler ki; 'Biz şu köyde yönetimi toplulaştırdık, bütün köylü buna hazır.' Biz de hazırız.''

Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe, Fakıbaba'ya kılıç hediye etti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bursa Valisi İzzetten Küçük'ü de makamında ziyaret etti.



