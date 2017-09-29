ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

3. Turizm Şurası'na doğru

29 Eylül 2017 Cuma, 11:53
3. Turizm Şurası'na doğru

ANTALYA (AA) - Antalya'da, 3'üncü Turizm Şurası Konaklama Sektörü Komisyonu ön hazırlık toplantısı yapıldı.

Komisyon Başkanı Ahmet Barut yönetiminde bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye genelindeki konaklama sektörü temsilcileri, seyahat acentaları temsilcileri, akademisyenler ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bürokratları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Barut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 1-3 Kasım'da yapılacak 3'üncü Turizm Şurası'na hazırlık kapsamında yapılan toplantının, gelecek dönemin vizyonuna yönelik kararların alınması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Gelecek yılların vizyonunun değerlendirilebileceği bir ortam oluşturulduğunu aktaran Ahmet Barut, turizmin bütün konularında alınan kararlara şuranın esas teşkil edeceğini bildirdi.

Başta Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş olmak üzere bakanlık bürokratlarının konuyu çok önemsediklerini anlatan Barut, yöneticilerin karar olduğunu gördüklerini, alınacak kararların hayata geçireleceğini dile getirdi.

"Bu şura, Türk turizminin önümüzdeki 10 yıllarını etkileyecek kararların vizyonun oluşturulduğu bir toplantı. Bir sonuç bildirgesi olacak" diyen Ahmet Barut, "Özellikle içinde bulunduğumuz döneme rast gelmesi önemli. Şurada Türk turizminin önümüzdeki 10 yılında nelerin olması gerektiğini konuşacağız. Türk turizminin ihtiyaç duyduğu vizyon değişikliği, yatırımlar, konaklamadan havacılığa, seyehat acentalarından iç turizme, altyapı yatırımlarından insan kaynaklarına kadar herşey konuşulacak. Turizm oldukça iyi seviyelerde. Gelir ve sayı olarak geçmiş senelerin gerisindeyiz. Ancak geçen yılın üzerinde olmamız sevindirici. Tekrar yükselişe geçtik. Turizm rakamlarının gidişatı iyi bir durumda." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Temurci ise şuranın hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.

Turizme dair bütün konuların 13 komisyonda konuşulacağı şura kapsamında ön hazırlık toplantıları gerçekleştirildiğini belirten Temurci, her bir komisyonda konusunda yetkin 20'den fazla ismin yer aldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

İLGİLİ HABERLER
Antalyaspor'da sponsorluk anlaşması
YEREL

ANTALYASPOR'DA SPONSORLUK ANLAŞMASI

Yuttuğu kokaini Türkiye'ye sokmaya çalıştı
YEREL

YUTTUĞU KOKAİNİ TÜRKİYE'YE SOKMAYA ÇALIŞTI
&quot;Gloria Ironman 70.3 Turkey&quot; yarışları Antalya'da yapılacak
YEREL

"GLORİA IRONMAN 70.3 TURKEY" YARIŞLARI ANTALYA'DA YAPILACAK
Red Bull Sea To Sky Enduro Yarışları
YEREL

RED BULL SEA TO SKY ENDURO YARIŞLARI
Antalyaspor'da Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları
YEREL

ANTALYASPOR'DA DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI

Antalyaspor, Leonardo ile sözleşme imzaladı (2)
YEREL

ANTALYASPOR, LEONARDO İLE SÖZLEŞME İMZALADI (2)

Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL

ANTALYA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi
YEREL

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Kadınlar Plajı'na 350 bin ziyaretçi
YEREL

KADINLAR PLAJI'NA 350 BİN ZİYARETÇİ
Hırsızlık şüphelisini internetteki ilanı ele verdi
YEREL

HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİ İNTERNETTEKİ İLANI ELE VERDİ
FETÖ sanığına 7 yıl 6 ay hapis
YEREL

FETÖ SANIĞINA 7 YIL 6 AY HAPİS
CMAS Serbest Dalış Outdoor Avrupa Şampiyonası
YEREL

CMAS SERBEST DALIŞ OUTDOOR AVRUPA ŞAMPİYONASI
Kumluca'da FETÖ şüphelisi 7 polis tutuklandı
YEREL

KUMLUCA'DA FETÖ ŞÜPHELİSİ 7 POLİS TUTUKLANDI
Golf: MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası
YEREL

GOLF: MVK ULUSLARARASI TÜRKİYE AMATÖR AÇIK ŞAMPİYONASI
Antalya'da eşi ve oğlunu eve kilitleyen kişiyi polis ikna etti
YEREL

ANTALYA'DA EŞİ VE OĞLUNU EVE KİLİTLEYEN KİŞİYİ POLİS İKNA ETTİ
Red Bull Sea To Sky Enduro Yarışları
YEREL

RED BULL SEA TO SKY ENDURO YARIŞLARI
&quot;Çocuk ailede mutlu, okulda mutsuzsa bağımlılığa yakındır&quot;
YEREL

"ÇOCUK AİLEDE MUTLU, OKULDA MUTSUZSA BAĞIMLILIĞA YAKINDIR"
Antalyaspor teknik direktör Leonardo ile anlaştı
YEREL

ANTALYASPOR TEKNİK DİREKTÖR LEONARDO İLE ANLAŞTI