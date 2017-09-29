3. Turizm Şurası'na doğru

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ANTALYA (AA) - Antalya'da, 3'üncü Turizm Şurası Konaklama Sektörü Komisyonu ön hazırlık toplantısı yapıldı.

Komisyon Başkanı Ahmet Barut yönetiminde bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye genelindeki konaklama sektörü temsilcileri, seyahat acentaları temsilcileri, akademisyenler ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bürokratları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Barut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 1-3 Kasım'da yapılacak 3'üncü Turizm Şurası'na hazırlık kapsamında yapılan toplantının, gelecek dönemin vizyonuna yönelik kararların alınması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Gelecek yılların vizyonunun değerlendirilebileceği bir ortam oluşturulduğunu aktaran Ahmet Barut, turizmin bütün konularında alınan kararlara şuranın esas teşkil edeceğini bildirdi.

Başta Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş olmak üzere bakanlık bürokratlarının konuyu çok önemsediklerini anlatan Barut, yöneticilerin karar olduğunu gördüklerini, alınacak kararların hayata geçireleceğini dile getirdi.

"Bu şura, Türk turizminin önümüzdeki 10 yıllarını etkileyecek kararların vizyonun oluşturulduğu bir toplantı. Bir sonuç bildirgesi olacak" diyen Ahmet Barut, "Özellikle içinde bulunduğumuz döneme rast gelmesi önemli. Şurada Türk turizminin önümüzdeki 10 yılında nelerin olması gerektiğini konuşacağız. Türk turizminin ihtiyaç duyduğu vizyon değişikliği, yatırımlar, konaklamadan havacılığa, seyehat acentalarından iç turizme, altyapı yatırımlarından insan kaynaklarına kadar herşey konuşulacak. Turizm oldukça iyi seviyelerde. Gelir ve sayı olarak geçmiş senelerin gerisindeyiz. Ancak geçen yılın üzerinde olmamız sevindirici. Tekrar yükselişe geçtik. Turizm rakamlarının gidişatı iyi bir durumda." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Temurci ise şuranın hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.

Turizme dair bütün konuların 13 komisyonda konuşulacağı şura kapsamında ön hazırlık toplantıları gerçekleştirildiğini belirten Temurci, her bir komisyonda konusunda yetkin 20'den fazla ismin yer aldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.