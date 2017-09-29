Bursa'nın ağustos ihracatı yüzde 12,1 arttı

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BURSA (AA) - Bursa'nın 2017'nin ağustos ayındaki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,1 artarak, 788 milyon 266 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu Bursa Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bu yıl ağustos ayında Bursa'da ihracat ve ithalat arttı.

Kentin ağustos ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,1 artarak 788 milyon 266 bin dolar, ithalatı ise yüzde 2,3 yükselerek 667 milyon 632 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin ağustos ihracatının yüzde 12,3, ithalatının ise yüzde 15,3 arttığı açıklanmıştı.