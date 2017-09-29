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Van'da kaçakçılıkla mücadele

29 Eylül 2017 Cuma, 12:03
Van'da kaçakçılıkla mücadele

VAN (AA) - Van'da, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 55 bin 50 paket sigara ile bin 38 kilogram nargile tütünü ele geçirildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden kişilerin deşifresine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Tuşba ilçesi Beyüzümü Mahallesi'ndeki bir ikamet ve eklentilerinde yapılan aramada 6 bin 500, İpekyolu Caddesi'nde bir araçta 18 bin, İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan depoda 20 bin 50 ve Esenler Mahallesi'ndeki bir adreste 10 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Esenler Mahallesi'ndeki aynı adreste yapılan aramada, ayrıca bin 38 kilogram nargile tütünü de bulundu.

Operasyonlarda gözaltına alınan H.G. ve E.Ç, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaçakçılık olaylarıyla ilgisi olduğu belirlenen Ş.B, F.B. ve Ö.K. hakkında da 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadale Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

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