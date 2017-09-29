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Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

29 Eylül 2017 Cuma, 12:05
Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Kocaeli merkezli 16 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 27 kişiden 7 muvazzaf astsubay adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma doğrultusunda, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 22 Eylül'de Kocaeli, Ankara, İstanbul, Denizli, Bursa, Çanakkale, Muğla, İzmir, Antalya, Kayseri, Bolu, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Mardin, Eskişehir ve Düzce'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 kişiden 7'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 7 muvazzaf astsubay, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik 28'i muvazzaf asker olmak üzere toplam 30 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 27 kişi yakalanmıştı. Şüphelilerden 11'inin teğmen, 17'sinin ise astsubay olduğu öğrenilmişti.

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