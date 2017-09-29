GÜNCELLEME- Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erciş ilçesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı.
Çatışmada 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, dün saat 20.40 sıralarında, devriye görevi yapan emniyet görevlilerinin aldığı ihbar üzerine bölgeye zırhlı araçlarla özel harekat unsurlarının sevk edildiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sevk edilen özel harekat unsurlarımız ile Yeşilova Mahallesi'nde bir grup silahlı PKK/KCK bölücü terör örgütü mensubu arasında kısa süreli çatışma yaşanmış, çatışma sonucunda 2 örgüt mensubu ölü ele geçirilmiştir. Olay yerinde yapılan ilk kontrollerde tabanca, el bombası, kalaşnikof piyade tüfeği ile bu tüfeğe ait 4 şarjör ele geçirilmiştir."
Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.