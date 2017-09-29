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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: (IKBY'nin gayrimeşru referandumu) "Hem ekonomik hem siyasi hem askeri ...
29 Eylül 2017 Cuma, 12:14
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: (IKBY'nin gayrimeşru referandumu) "Hem ekonomik hem siyasi hem askeri her türlü alternatif konuşulmuş ve hangi alternatifin, hangi öncelikle, ne zaman devreye sokulacağı karara bağlanmıştır. Bunlar vakti geldikçe bir bir hayata geçirilecektir. Türkiye Cumhuriyeti devleti hükümeti, bu konuda ne yapacağını ve neyi, ne zaman yapacağını gayet iyi bilmektedir."