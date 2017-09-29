Görevlendirme yapılan belediyeden engelli çocuklar için etkinlik

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MARDN (AA) - İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince, engelli 30 çocuğa yönelik etkinlik yapıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, engelli çocuklar sinemaya götürüldü. Animasyon filmi izleyen çocuklar daha sonra yemek yedi ve özel eğitim öğretmenleri eşliğinde eğlence merkezinde ve oyun salonunda doyasıya eğlendi.

Etkinliğe katılan Semanur Günyeli, çok güzel vakit geçirdiklerini doyasıya eğlendiklerini kaydetti.

Sadece özel günlerde değil her zaman hatırlanmanın çok güzel bir duygu olduğunu aktaran Günyeli, "Film izledik. Eğlendik. Çok güzeldi." dedi.

Yunus Zengin ise bu imkanı sunanlara teşekkür ederek çok güzel bir gün geçirdiklerini dile getirdi.

Mahsum Yaprak da çok mutlu olduklarını belirterek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman da yaptığı yazılı açıklamada, engelli vatandaşların toplumla bütünleşmelerini sağlamak ve onların yaşamlarının kolaylaşmasına yardım etmenin herkes için toplumsal bir görev olduğunu bildirdi.

Hükümetin engellilerin sosyal hizmet imkanlarına, her türlü güvenceye kavuşması ve sosyal devlet ilkesini en üst düzeyde hayata geçirmek için birçok adımlar attığını vurgulayan Yaman, kendilerinin de yerel yönetimler olarak bu adımlara katkı sunmak istediklerini belirtti.

Yaman, şunları kaydetti:

"Ülkemizin huzurunun, içinde yaşayan tüm bireylerin mutluluğuyla sağlanabileceğini unutmamalıyız. Engelli insanlarımızın yılda bir kez hatırlanması yerine 365 gün boyunca sosyal hayatın içinde olmalarını sağlayacağız. Engelli vatandaşlarımızla hep el ele olacağız ve onların her türlü sıkıntılarını birlikte aşacağız. Engellilere yönelik çalışmalarda hükümetimizin çok önemli katkıları var, bu katkılar artırılarak devam edecek."