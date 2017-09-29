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"Gloria Ironman 70.3 Turkey" yarışları Antalya'da yapılacak

29 Eylül 2017 Cuma, 12:40


ANTALYA (AA) - "Gloria Ironman 70.3 Turkey" yarışları 15 Ekim'de Antalya'da yapılacak.

Gloria Sports Arena Yönetim Kurulu Üyesi ve Proje Yöneticisi Elif Özdemir, Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, organizasyonda yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarında yaklaşık bin 500 kişinin yarışacağını söyledi.

Organizasyonun üçüncüsünü düzenlemekten dolayı memnun olduklarını dile getiren Özdemir, spor turizmini getirmek istedikleri noktaya hızla ilerlediklerini ifade etti.

Antalya'nın tanıtımına ve turizmine büyük katkısı olan yarışın, binlerce sporcuyu, turisti Belek'e yönlendirdiğini anlatan Özdemir,"Yüzme başlangıcımız Gloria Serenity'nin iskelesinden gerçekleşecek. Bisiklet parkurumuz Expo'nun içinden geçecek. Koşu parkurumuz ise Gloria Golf'ün sahalarında, doğal güzelliklerden geçerek, Gloria Sports Arena'da son bulacak. 15 Ekim Pazar günü, hepinizi bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum."diye konuştu.


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