"Batı, Türkiye için 200 yıldır böl, parçala, yut planı yapıyor"

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BİTLİS (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Batı, Türkiye için 200 yıldır plan yapıyor. Planın özü, böl, parçala, yut. Suriye'de bunu başardılar, Irak'ta aynısını yapıyorlar." dedi.

Valilik ziyaretinin ardından Bitlis Eren Üniversitesi konferans salonunda düzenlenen temel atma ve sertifika dağıtım törenine katılan Eroğlu, kente her geldiğinde ayrı bir heyecan duyduğunu söyledi.

Ormanları korumak amacıyla yangın tankerleri dağıttıklarını, bal ormanları kurduklarını bildiren Eroğlu, Bitlis'in balının meşhur olduğunu bunu marka haline getirmek için gereken desteği vereceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Bitlis'e 9 milyar liralık yatırımın gerçekleştirildiğini vurgulayan Eroğlu, bu yatırımların daha da artacağına inandığını, kentin en güzel hizmetlere layık bir yer olduğunu dile getirdi.

- "Bitlis Deresi'ni gerdanlık olarak hazırlıyoruz"

Bakan Eroğlu, Bitlis Deresi'nin taşkın riskinin bulunduğunu, bunun için projeler hazırladıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Esnafı mağdur etmeden çevreden taşıyacağız. Bitlis Deresi'ni kente bir gerdanlık olarak hazırlıyoruz. Derenin etrafındaki tarihi eserler ortaya çıkacak, turizm açısından muazzam bir proje tamamlanacak. Bitlisimizi bütün dünyaya tanıtacağız ve burada tabiat ve kültür turizmi alanında önemli gelirler sağlanacak. En büyük hayallerimden biri de bu proje. İnşallah birlikte bunu çözeceğiz. Doğu Anadolu Projesi kapsamında 29 milyar 919 milyon liralık yatırım yapılacak ve buralar gelişecek. 212 bin dekarlık alanda ağaçlandırma çalışması yapılacak. 10 milyon fidan buralarda toprakla buluşturulacak."

Türkiye'nin sürekli gelişerek büyüdüğünü, Avrupa ülkelerinde büyüme oranlarının gerilediği bir dönemde Türkiye'nin 5,2 büyüyerek dünyada en büyük büyüme oranını yakalayan 3. ülke olduğuna dikkati çeken Eroğlu, eskiden IMF'den borç alabilmek için kapı kapı dolaşan bir ülke konumundan çıkarak, ekonomisini geliştiren, ilerleten bir ülke haline geldiklerinin altını çizdi.

- "Ülkemizin yükselişini önlemek isteyenler var"

Paradan 6 sıfır attıklarını, önemli yatırımlara imza attıklarını vurgulayan Veysel Eroğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Yatırımların paraları nereden geliyor. Bize havadan para yağmıyor. Vatandaşlardan topladığımız vergilerle vatandaşlara hizmet üretiyoruz. Eskiden topladığımız vergilerin yüzde 86'sı faiz lobisi tarafından hortumlanıyordu. Lobilerin hortumlarını kestik. Eskiden temel atılıyor ve 18 yılda tamamlanamıyordu. Şimdi temel atıyoruz ve kısa sürede tamamlıyoruz. Türkiye büyüyor, değişiyor. Türkiye'de gözü olan, bizi bölüp parçalayıp yutmak isteyen batının bir planı var. Batı, Türkiye için 200 yıldır plan yapıyor. Planın özü, böl, parçala, yut. Suriye'de bunu başardılar, Irak'ta aynısını yapıyorlar. Gönül coğrafyanımızın son kalesi olan Türkiye üzerinde oyun oynayanlar var. Hile desiselerle, terör örgütlerini üzerimize salarak ülkemizin yükselişini önlemek isteyenler var. Ama milletimiz, birlik, beraberlik ve kardeşliğini pekiştirerek bunlara gereken cevabı verecektir. Çünkü biz biriz, beraberiz, kardeşiz, hep birlikte Türkiyeyiz."

Memleketinde akrabaları arasında Kürtlerle evlenenlerin, kız alanların bulunduğunu anımsatan Eroğlu, onların, "Türk-Kürt kardeştir ayrımcılık yapan kalleştir" diyerek birlik mesajları verdiklerini anlattı.

- "Allah bütün maşa terör örgütlerini kahretsin"

"Ayrımcılık tohumları ekmek isteyenlere, ülke üzerinde hesapları olanlara karşı Allah'ın da hesabı var. Şanlı bayrak ilelebet bu topraklarda dalgalanacak, minarelerden ezanlar okunacak." diyen Bakan Eroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminde de Bitlislilerin büyük bir kahramanlık örneği göstererek ülkenin en hain darbe girişimine karşı direndiğini anımsattı.

Ülkenin zor bir dönemi milletin kahramanlığıyla geride bıraktığını belirten Eroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"15 Temmuz'da milletimizin kahramanlığı bu milletin değil dünya tarihine kahramanlık destanı olarak geçti. Cumhurbaşkanımıza Marmaris'te biri, 'Motor hazır, sizi Yunan adalarına kaçıralım.' diyor. Cumhurbaşkanımız, 'Biz milletimiz için kefenimizi giyerek yola çıktık. Milletimizin arasına gidiyorum diyor.' kızarak. Cumhurbaşkanımızın dirayeti, arkadaşlarımızın cesaretiyle milletimiz kirli oyuna karşı durdu. Böyle bir şey olsa bütün ülkemizi parçalayacaklardı. Amaçları Suriye'ye çevirmekti ama Allah buna fırsat vermedi. Allah bütün maşa terör örgütlerini kahretsin. Onlara destek veren bütün devletleri tarih sahnesinden silsin. Ülkemiz 21. Asra mührünü vuracaktır."

- Diğer konuşmalar

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ülkenin çıktığı medeniyet yolculuğunda hayata geçirilen projelerin halka hizmette en önemli ilham kaynaklarından biri olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz de ülkede kaynakların yatırımlara dönüşmesiyle insanların yaşam kalitelerinin de arttığını vurgulayarak, kente yapılan yatırımlardan dolayı Eroğlu'na teşekkür etti.

Bakan Eroğlu, konuşmaların ardından üreticilere sertifikalarını dağıttı.







