Yuttuğu kokaini Türkiye'ye sokmaya çalıştı

ANTALYA (AA) - Antalya'da, Venezuela uyruklu kadının çekilen röntgen filminde, midesinde kokain bulunan 78 kapsül bulunduğunu tespit edildi
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şube Müdürlüğü ekipleri, Zürih-Antalya seferini yapan uçaktaki Venezuela uyruklu M.S.B.R'nin (29) uyuşturucu kuryesi olduğu bilgisine ulaştı.
Uçaktan indikten sonra Antalya Havalimanı'nda gözaltına alınan kadının valizinde herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Bunun üzerine götürüldüğü hastanede röntgeni çekilen kadının midesinde 78 kapsül tespit edildi.
Kapsüllerin içinde 10-12 gramlık kokain olduğu belirlendi.
Şüphelinin, "Uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapma" suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği bildirildi.