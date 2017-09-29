Kars'ta bavul hırsızlığı

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KARS (AA) - Kars'ta ziynet eşyasının bulunduğu bavulu çaldıkları iddiasıyla 2 kadın şüpheli gözaltına alındı.

İstasyon Mahallesi'nde Ö.K ve akrabası N.K, başka bir eve taşındıkları sırada yaklaşık 20 bin lira değerindeki ziynet eşyası, muhtelif giyim ve elektronik eşyasının bulunduğu bavulu evlerinin önüne bıraktı.

Bavulun çalındığını fark eden Ö.K ve N.K, polise başvurdu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaptıkları incelemede bavulu 2 kadının çaldığını tespit etti.

Polis, hırsızlık zanlıları F.Y. ve N.Z'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 altın bilezik, altın küpe, kolye, Reşat Altını ve altın kol saati ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.