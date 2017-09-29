Hastane mescidinde duygulandıran not

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BİLECİK (AA) - Bilecik Devlet Hastanesi mescidinde namaz kılarken telefonunu şarj eden bir kişi, kullandığı elektrik için bir not ve 2 lira bıraktı.



Mescide gelerek namaz kılan ve bu sürede bataryası biten telefonunu prize takarak şarj eden kişi, "Bu para telefonu doldurduğum şarj parası." notuyla 2 lira bıraktı



Bunu gören hastane yönetimi üzerinde not ve para ile "Hastanemiz bayan mescidinde duyarlı bir vatandaşımız tarafından telefonunu şarj ettiği ve bunun bir bedeli olduğunu düşünerek bir not ile birlikte 2 lira bırakılmıştır. Kim olduğu tespit edilemeyen kişiye duyarlı davranışından dolayı teşekkür ederiz." açıklamasının bulunduğu yazıyı çerçeveletip hastane girişine asarak teşekkür etti.

Hastaneye gelen ve yazıyı gören vatandaşlardan Serhat Balcı, AA muhabirine, Türklerin kendi hakkı olmayanı kullanmayan ve kendi hakkı olmayana el uzatmayan bir millet olduğunu söyledi. Bu örneklerle beraber toplumun daha duyarlı olacağını ümit eden Balcı, "Allah teyzemizden razı olsun. Herkes bu teyzemizi örnek almalı." dedi.

Fahriye Keskin ise notu bırakan vatandaşın güzel bir davranış sergilediğine değinerek, "Bu devirde böyle insanlar olduğu için mutluyum. Çok düşünceli davranmış. O elektrik herkese ait, bir kişiye değil. Başkalarının hakkına saygı duymak gerekir her zaman için." ifadelerini kullandı.

Recep Tombak da herkesin bu duyarlılığı göstermesi durumunda devletin gerilemeyeceğini vurgulayarak, "Hastaneye bugün 2 lira çok bir şey değil ama bu duyarlı davranışı herkes gösterirse belki giderlerin önemli kısmı karşılanabilir. Herkes bu şekilde bırakırsa damlaya damlaya göl olur. Bu devirde böyle kişilerin bulunması çok sevindirici bir durum. Böyle duyarlı insanların olmasından gurur duydum." dedi.