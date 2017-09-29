Antalyaspor'da sponsorluk anlaşması

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ANTALYA (AA) - Süper Lig takımlarından Antalyaspor ile Tatil.com arasında 1 yıllık sponsorluk anlaşması imzalandı.

Antalya Stadyumu Protokol Alanı'nda gerçekleştirilen imza töreninde, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk ve Tatil.com Genel Müdürü Uğur Altun hazır bulundu.

İmza töreni öncesinde konuşan Öztürk, Antalyaspor'un resmi sponsorluğu için Tatil.com'la anlaştıklarını ifade etti.

Tatil.com ile geçen sezon daha kapsamlı sponsorluk anlaşması için çalışma yaptıklarını ama kısmet olmadığını dile getiren Öztürk, "2017-2018 sezonuna nasip oldu. Verdikleri destekten dolayı Tatil.com yöneticilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Toplantıya katılan gazetecilerin sorularını cevaplayan Öztürk, OPET ile Antalya Stadı isim sponsorluğu konusunda çalışmalarının devam ettiğini, anlaşmanın tanıtımını herhangi bir mili maç öncesine denk getirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Öztürk, stadyumun isim sponsorluklarıyla ilgili Opet ve Regnum firmalarının verdiği tekliflerin dışında fazladan teklif gelmesi durumunda, bu anlaşmaları değiştirme imkanlarının olduğunu söyledi.

Tatil.com'un teklifi gibi başka değerli teklifler de beklediklerini ifade eden Öztürk şöyle devam etti:

"Antalyaspor'a alınacak sponsorlukların herhangi bir sporsorluk olmasını istemiyoruz. Değerli firmalarla, Antalyaspor'a ve Antalya şehrine inanan özel firmalarla çalışmak istiyoruz. Tatil.com da bunlardan biri oldu. Biz kendi firmalarımıza da elimizden geldiği desteği veriyoruz."





- Hedef 10 milyon liralık sponsorluk

Öztürk, sponsorluk gelirlerini artırmayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Antalyaspor'un toplam sponsorluk gelirlerinin 10 milyon lira ve üzerinde olmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapılacak karşılamanın kendileri için önemli olduğunu dile getiren Öztürk, yeni teknik direktörleri yönetiminde maça çıkacaklarını bildirdi.

Sivasspor'la yapılacak maçın galibiyetle sonuçlanmasını istediklerini vurgulayan Öztürk, "İnşallah Antalyaspor'u hak ettiği yerlerde göreceğiz. Antalyaspor olarak Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Takımda da bu potansiyelin olduğunu düşünüyoruz. İnşallah gerçekleştireceğiz." diye görüş belirtti.

Tatil.com Genel Müdürü Altun ise geçen seneden beri Antalyaspor Kulübüyle sponsorluk görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, bu yıl anlaşmaya imza attıklarını ifade etti.

Türkiye'nin önde gelen spor kulüplerinden biriyle turizmin kalbi Antalya'da böyle bir anlaşma yapmaktan dolayı mutlu olduklarını vurgulayan Altun, bu anlaşmanın bütün Antalyaspor camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.



