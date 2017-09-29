Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin akademik açılış töreni

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RİZE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bu ülkenin gelişmesi ve büyümesi için bu özgüvene sahip gençelere ihtiyacımız var. Bunu da elde ettiği bilgiyle donatacak. Bu bilginin üretildiği ve dönüştürüldüğü yerler de üniversiteler." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin 2017-2018 yılı akademik açılış töreninde konuşan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile Başbakan Binali Yıldırım'ın, tören nedeniyle selamlarını ilettiğini söyledi.

Kendisinin de 10 yıl boyunca üniversitede asistan olarak çalıştığına değinen Bak, bilginin üretildiği ve geliştirildiği üniversitelerin, geleceğe yön verecek kurumlar olduğuna işaret etti.

Bilginin üretilmesi noktasında gençlerin hayallerinin de önemli olduğuna dikkati çeken Bak, "Hayaliniz olmadan bir yere varamazsınız. Mantıkla A noktasından B noktasına gidebilirsiniz. Ancak hayallerinizle her yere gidebilirsiniz. Dolayısıyla öğrencilerimize şunu tavsiye ediyoruz, geleceğe dair hayalleriniz olsun ve bunları başarmak için çalışmanız gerekiyor. Biz bu işi yaparız ve başarırız, bu araştırmayla şuraya varırız çabası çok önemli. Bu ülkenin gelişmesi ve büyümesi için bu öz güvene sahip gençelere ihtiyacımız var. Bunu da elde ettiği bilgiyle donatacak. Bu bilginin üretildiği ve dönüştürüldüğü yerler de üniversiteler." diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin her geçen yıl olumlu şekilde büyüdüğüne değinen Bak, "Bir avantajınız daha var. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin niteliklerinin artırılması için gösterdiği çaba hepimizin akıllarında. Gerçekten bu üniversitenin nitelik olarak ürettiği performans ve yayın olarak da çok daha iyi noktalara gelmesi için özellikle çaba sarfediyor ve takip ediyor." ifadelerini kullandı.

"Ülkemizin bulunduğu durum ortada. Bizim büyüyen, gelişen Türkiye'ye ihtiyacımız var. Onun için o hedeflere koşmaya ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulunan Bak, üniversitelerin sanayi ile iş birliği yapabileceğini, böylece bilginin de üretime dönüştürüleceğini söyledi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Bak, şöyle devam etti:

"Ben de bu sıralardan geçerken bu tavsiyeleri uyguladım. Bir işi yapacaksak ertelemeyeceğiz. Bunu yarın ya da öbürsü gün yaparım, onu bıraktığınız anda o iş kayıp gider. İkincisi üşenme. O işi o anda yapacağız ve vazgeçmeyeceğiz. Hedeflerimiz bunlar olmalı. Böyle bir yapıyla başarıya ulaşacağız. Bunun içerisinde ülkesini, milletini ve değerlerine sahip gençler. Çünkü bu ülkenin bu coğrafyada güçlü kalabilmesi için bu değerlere sahip, nitelikli gençlere, bilim adamlarına ve mühendislere ihtiyacı var. Çevremiz belli, Ortadoğu coğrafyası ortada. Etrafımızda dönen oyunları görüyoruz. Bunlara karşı bütün bu oyunlara karşı bu ülkenin gençleri uyanık ve bilgi sahibi olacak. İşte biz bu gücü bilimi, araştırmayı ve yeni işler yapmayı başardığımız zaman bu coğrafyada daha güçlü kalacağız."

-"Onların silah vermesini ya da teknoloji vermesini bekleyemeyiz"

AK Parti iktidarları öncesinde milli savunmaya ayrılan payın yüzde 25 oranlarında olduğunu vurgulayan Bak, "Şimdi bu yüzde 75'lerde. İşte bu bilgiyi üreterek yapıyoruz. Bize silah vermiyorlar, biz yenisini üretmek zorundayız. Onların silah vermesini ya da teknoloji vermesini bekleyemeyiz. Biz üretmemiz lazım, işte bunlara ihtiyacımız var. Bu ülkeye yapılam istenen her oyunu bozacak gene bu gençlik. 15 Temmuz darbe girişiminde de gördük. Meydana çıkanların yüzde 50'si gençlerdi. Kim olursa olsun, görüşü ne olursa olsun ülkesini seven gençlerdi. Dolayısıyla bu gençlerle geleceğe adım adım yürüyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

-"Daha modern yurtlar yapmaya çalışıyoruz"

Şuanda Türkiye genelindeki 750 yurtta 616 bin öğrenciye hizmet verdiklerini anlatan Bak, bu sayıyı artırmak için de çalıştıklarını belirtti.

Öğrencilere verilen kredi ödemelerinde artış yapıldığını anımsatan Bakan Bak, "Gençlerimizin daha iyi ortamlarda eğitim görmelerini istiyoruz. Daha modern yurtlar yapmaya çalışıyoruz. Bu noktada sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükütemizini talimatları var. Üniversiteler içerisindeki yurt sayısını artırarak hizmete devam edeceğiz. Biz gençlerimize güveniyoruz ve onların bu ülke için değerini, bu coğrafya ve bu dünyada en önemli gücümüzün genç nüfusumuzun olduğunu biliyoruz." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise 2003 yılından bu yana AK Parti'nin insan odaklı çalışmalara imza attığını belirtti.

En fazla kaynağın, sağlık ve eğitime ayrıldığına dikkati çeken Yazıcı, şöyle devam etti:

"Sorumluluğunu taşıdığımız cumhuriyet hükümetleri 2003 yılından bu yana milletin bütçesini oluştururken, ödenekleri tahsis ederken orantısal olarak en fazla kaynağı sağlık ve eğitime ayırmıştır. Biz ülkeyi yönetirken, projeleri oluştururken sınırlı kaynakları projelerin gerçekleşmesi için tahsis ederken hep insanı esas aldık. Temelde insan var. İnsan toplumsal hayat içerisinde sorunları azaltılmış, huzur ve güvenle geleeceğe daha güçlü bir şekilde yürüyen, dünyadaki gelişmelere yabancı olmayan eğitim ve öğretim kurumları aracılığıyla içselleştiren ve gerektiğinde onları da aşarak katkı sağlayan müesseseler olarak görüyoruz."

Üniversite sayısının artırıldığının altını çizen Yazıcı, 2002 yılından bu yana 113 tane üniversitenin AK Parti hükümetleri döneminde kurulduğunu vurguladı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin de 13 fakülte olmak üzere yüksekokullarıyla 20 bini aşkın öğrenciye eğitim verdiğini anlatan Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu üniversitenin ismiyle ilgili düzenleme 2012 yılında gerçekleştirildi. O tarihlerde başka üniversitelerde Cumhurbaşkanımızın ismini almak istiyordu. Bundan bir tanesi İstanbul'da Marmara Üniversitesi'ydi. Bugün ki Cumhurbaşkanımız o gün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, oturduk istişare ettik o Rize'yi tercih etti. 2012 yılından bu yana Rize'deki üniversitesinin ismi Recep Tayyip Erdoğan oldu. Bu üniversitenin marka değerini artıran çok kıymetli bir durum oluşturuyor. Üniversitemiz bunlardan yararlanıyor ve yararlanmaya devam edecek."

Üniversitelerin bulunduğu şehirde dinamo görevi üstlendiğini, toplumun kalbi ve kalkınmanın gücünü oluşturduğunu aktaran Yazıcı, şunları kaydetti:

"Bu yüzyılın temel niteliklerinden bir tanesi bilgi ve enformasyonun, sınır tanımayan bir hızla yayılma özelliği taşıyor olması hayati derecede önemlidir. Onun için bu çağa bilgi çağı diyoruz. Bilgi çağındaki stratejik değer mal değil, bilgi üretmektir. Üniversitelerimiz sadece var olanı aktararak birer santral görevi gören yerler değil, bilgi üreten ve hedef kitleci öğrenciye derinlik kazandıran yerlerdir. Gençler değişik ortamlardan yararlanırlar, etkilenirler. Bunların başında aile ve çevre gelir. Sonra medya ve arkadaş grupları etkiler. Ama 18-20 yaşlarından itibaren gençlerin şekillendirdiği, beyinlerinin daha hızlı çalışmasını sağlayan en önemli ortam üniversitelerdir. Ne kadar bilgi üretirseniz, bilgiyi değiştirir ve dönüştürürseniz o toplum o kadar güçlü hale gelir."

Üniversitenin yöresel halk oyunları ekiplerinin de sahne aldığı törene, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Kahraman, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ile öğretim üyeleri ve öğrenciler de katıldı.











