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Kardemir Karabükspor Galatasaray maçına hazır

29 Eylül 2017 Cuma, 13:18


KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde altyapı sorumlusu Levent Açıkgöz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, teknik çalışma yapıldı.

Sakatlıkları bulunan Serdar Deliktaş ve kaleci Ahmet Şahin, antrenmana katılmadı.

İdmanın ardından Metin Türker Tesisleri'nde toplanan ve futbol şube sorumlusu Tolga Gül'ün de bulunduğu kafile, kara yoluyla İstanbul'a gitti.


- Karabük'te 4 eksik


Kardemir Karabükspor'un kafilesinde, sakatlıkları bulunan Serdar Deliktaş ve kaleci Ahmet Şahin yer almadı. Ayrıca kart cezalısı Dany Nounkeu, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

Geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından istifa eden teknik direktör Erkan Sözeri'nin yerine getirilen altyapı sorumlusu Levent Açıkgöz, sezon başında Trabzonspor'dan transfer edilen Arjantinli sol kanat oyuncusu Luis Ibanez'i de İstanbul'a götürmedi.


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