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Samsun'daki FETÖ/PDY operasyonu

29 Eylül 2017 Cuma, 13:23

SAMSUN (AA) - Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1'i açığa alınmış 2 polis memuru, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan İl Emniyet Müdürlüğünde görevliyken açığa alınan polis memuru Volkan T. ile Havza İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ömür Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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