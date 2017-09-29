Samsun'da fuhuş operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki ikametinde fuhuş yaptırdığı öne sürülen Ender Ö'nün evine operasyon düzenledi.
Operasyonda Ender Ö. ile evdeki iki kadın gözaltına alındı. Haklarında "fuhuş yapmak" iddiasıyla işlem başlatılan kadınlar, savcının talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ender Ö. ise çıkarıldığı mahkemece "Fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek ve yer temin etmek" suçlamasıyla tutuklandı.