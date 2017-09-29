Aydın'da 2 erkek cesedi bulundu

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2 farklı bölgede 2 erkek cesedi bulundu.

Hacıfeyzullah Mahallesi Yılancıburnu mevkisinde kayalıkların arasında bir ceset olduğunu gören vatandaşlar polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede cesedin kime ait olduğu tespit edilemedi.

Barlar Sokağı'nda da bir kafenin tuvaletinde hareketsiz halde birini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, söz konusu kişinin Osman Palet (46) olduğunu ve Palet'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

İki ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.







