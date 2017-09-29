ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Aydın'da 2 erkek cesedi bulundu

29 Eylül 2017 Cuma, 13:28
Aydın'da 2 erkek cesedi bulundu

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2 farklı bölgede 2 erkek cesedi bulundu.

Hacıfeyzullah Mahallesi Yılancıburnu mevkisinde kayalıkların arasında bir ceset olduğunu gören vatandaşlar polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede cesedin kime ait olduğu tespit edilemedi.

Barlar Sokağı'nda da bir kafenin tuvaletinde hareketsiz halde birini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, söz konusu kişinin Osman Palet (46) olduğunu ve Palet'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

İki ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



İLGİLİ HABERLER
Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

AYDIN'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Aydın'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

AYDIN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Aydınlı çocuklardan Zonguldaklı madencilere incir
YEREL

AYDINLI ÇOCUKLARDAN ZONGULDAKLI MADENCİLERE İNCİR
FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına operasyon
YEREL

FETÖ'NÜN TSK'DAKİ YAPILANMASINA OPERASYON
Kalp krizi geçiren asker yaşamını yitirdi
YEREL

KALP KRİZİ GEÇİREN ASKER YAŞAMINI YİTİRDİ