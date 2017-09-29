Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Nazilli - Ödemiş karayolunun Bayındır mevkisinde, Durmuş D. (17) yönetimindeki 09 PS 536 plakalı otomobil ile Ahmet Sürücü'nün (33) kullandığı 09 RG 262 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada motosikleti kullanan Ahmet Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan motosikletteki Ayşegül Sürücü (29), ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili Durmuş D, gözaltına alındı.