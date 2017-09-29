Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba:

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BURSA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Bakın benim hemşehrilerim gerçekten vatanına, milletine, bayrağına, devletine saygılı insanlardır. Buna emin olun ama tabii ki terörist farklıdır. Onlar hiçbir zaman Güneydoğulu Kürt olamazlar, onlar teröristlerdir. Onlar dış güçlerin maşasıdır." dedi.

Fakıbaba, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında (BTSO) STK'lerin katılımıyla düzenlenen değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, göreve ilk başladığında bürokrat ve danışmanlarının kendisine "Sayın Bakanım bizim görevimiz toprağı suyla, çiftçiyi bilgiyle buluşturmak.'' dediklerini söyledi.

Toprağı suyla buluşturduklarında, o insanların toprağın olduğu yerde kalmasını sağlayacaklarını anlatan Fakıbaba, bu bölgelerin de kırsal mahalleler olduğunu belirtti.

- "Biz toprağı suyla buluşturacağız, çiftçiyi bilgiyle buluşturacağız"

Fakıbaba, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin de kırsal mahallelerde çok değerli çalışmaları olduğunu anımsatarak kendisini tebrik etti.

Bursa'nın Türkiye'nin önemli kentlerinden biri olduğunu, sanayide çok önemli ilerlemeler katettiğini vurgulayan Fakıbaba, şöyle konuştu:

"Tarıma da çok daha fazla değer verdiğimizde, sanayiye alışkın olan bir şehrin hızlı bir şekilde tarıma bağlı sanayide de lider şehir olacağını ben görüyorum. Bu bağlamda da samimi bir şekilde Allah'ın izniyle destek vereceğimizden emin olabilirsiniz. Bizim hayalimiz gerçekten biz toprağı suyla buluşturacağız, çiftçiyi bilgiyle buluşturacağız ve hayvancılıkta da şunu söylüyoruz: Ana olmazsa dana olmaz, dana olmazsa et ve süt olmaz."

Fakıbaba, çiftçilik konusunda kadınları erkeklerden daha başarılı gördüğünü dile getirerek şunları söyledi:

"Allah'ın vermiş olduğu annelik özeliğinden dolayı bence çok daha başarılılar. Bu konuda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak 'pozitif ayrımcılık' demeyeceğim yani ben ülkemi seviyorum ayrımcılık yapmayacağım, daha fazla çalışkan oldukları için elimden geldiği kadar destekleyeceğimden emin olsunlar. Kadınlar olmasa bizim halimiz ne olur ya? Allah eşlerimizin eksikliğini vermesin. Onlar olmayınca perişanız. Onun için en büyük alkışı erkeklerden istiyorum."

- "Ben Türkiyeliyim, Türkiyeli olmaktan çok büyük gurur duyuyorum"

Türkiye'nin her şeyde olduğu gibi gıda, tarım ve hayvancılıkta da bir numaralı ülke olduğunu dile getiren Fakıbaba, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kendimize güvenmemiz lazım. Biz Bakanlık olarak kendimize ve ben arkadaşlarıma güveniyorum. Burada takım oyunu oynayacağız. Kadınıyla, erkeğiyle, belediyesiyle, milletvekilleriyle, valisiyle, sivil toplum örgütleriyle, başka gidecek bir yerimiz yok. Başka Bursa'mız, Urfa'mız, Şırnak'ımız Edirne'miz yok. Onun için birlik ve beraberliğimizi Allah bozmasın. Bakın bir 15 Temmuz hain darbesinde Allah korusun başarılı olmuş olsalardı bizler ne olurduk? Şu an bizim burada olmamız mümkün değildi. Onun için birlik ve beraberliğimizi Allah bozmasın. Güneydoğuluyum, Güneydoğulu ve Urfalı olmaktan da çok büyük gurur duyuyorum. Sizler Bursalısınız Bursalı olmaktan sizler haklı olarak gurur duyuyorsunuz. Ben Türkiyeliyim, Türkiyeli olmaktan çok büyük gurur duyuyorum. Siz Türkiyelisiniz Türkiyeli olmaktan büyük gurur duyuyorsunuz. Hepimiz birlikte Türkiye'yiz, hep beraber Türkiye'yiz."

- "Bu ayrımı çok iyi yapmanızı özellikle istirham ediyorum"

Fakıbaba, Güneydoğulu hemşehrilerinin mükemmel, samimi insanlar olduğunu ama batıda bu algının çok farklı olduğunu anlattı. Özellikle bu konunun aydınlatılmasını çok arzu ettiğini dile getiren Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Bakın benim hemşehrilerim gerçekten vatanına, milletine, bayrağına, devletine saygılı insanlardır. Buna emin olun ama tabii ki terörist farklıdır. Onlar hiçbir zaman Güneydoğulu Kürt olamazlar, onlar teröristlerdir. Onlar dış güçlerin maşasıdır. Bu ayrımı çok iyi yapmanızı özellikle istirham ediyorum. Dış güçlerin maşasıyla benim kardeşim, canım olan Kürt halkını birbirinden ayırmamızda çok büyük fayda görüyorum. Çünkü burada çok değerli benim arkadaşlarım, kardeşlerim var. Bu bağlamda ayrım yaptığınız için de sizlere yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah hep beraber Türkiye'yiz Allah'ın izniyle. Bakın etrafımız ateş çemberi. Her tarafı görüyorsunuz. Ama Türkiye buna rağmen ne yapıyor? Avrupa'da olmayan genişlemeyi yapıyoruz. Allah'ın izniyle bu yıl da yine büyüme hızımız 5,5'i bulacak. Bu Avrupa'nın yüzde 100'ü demektir. Avrupa ondan dolayı böyle güçlü bir ülkeyi maalesef ve maalesef istemiyor. Ama kim istemezse istemesin biz elimizden geldiği kadar çalışacağız, üreteceğiz ve bu kardeşiniz de bakanınız olarak hep sizin emrinizde olacaktır. Bundan emin olun. Zaten AK Parti hükümetleri ve milletvekilleri başta sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız halkın emrindeyiz, halkın hizmetkarıyız. Bunu söylemekten gurur duyuyoruz.''

Toplantıya, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun ve bazı STK temsilcileri katıldı.