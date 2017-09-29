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Hamile kadının eşinden işkence görmesi

29 Eylül 2017 Cuma, 13:35
Hamile kadının eşinden işkence görmesi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 7 yıllık eşi tarafından işkence edilen ve av tüfeğiyle yaralandığı sol bacağı dizden kesilen Çağlar Aşık, yaşadıklarını gazetecilere anlattı.

Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nde tedavisi süren Aşık, olayın geçen hafta sonu çocuklarıyla birlikte evde uyudukları sırada meydana geldiğini, eşinin hiçbir gerekçe olmadan kendisini kolundan tutup başta bir odaya götürerek bıçakladığını söyledi.

Yaşadığı acının etkisiyle önce bağırdığını ancak aile fertlerini öldürmekle tehdit edip ağzını eliyle kapatan eşinie direnemediğini anlatan Aşık, "Bağırınca, üzerimdeki beyaz tişörtü eliyle yırtarak ağzımı tişörtle kapatıp bağladı. Ben de olduğum yere çöktüm. Sonra karşıma geçip oturdu, sigara içti, gülerek bana bakıyordu. 'Niye böyle oldu?' diye kendisine sorduğumda, 'Ben hep bugünü bekledim, Allah'tan dua ettim. Seni lime lime edeceğim' diyerek bıçaklamaya devam etti." dedi.

Eşinin daha sonra pencereye yönelip sigara içtiğini, olayı duyup dışardan müdahale etmeye çalışanlara elindeki silahla ateş ettiğini anlatan Aşık, daha silahı kendisine doğrulttuğunu ve sol bacağından yaraladığını belirtti.

Eşinin bu esnada odaya girmek isteyen 3 çocuğunu ise uzaklaşmaları konusunda uyardığını aktaran Aşık, şöyle devam etti:

"Üst katta oturan babamı çağırdı. Babam kapıyı açınca çocuklar da içeri girdi ve beni kanlar içinde gördü. Küçük kızım gözümün içine bakıyordu, 'anne anne' diyere ağlıyordu. Babam çocukların önüne geçerek eşime 'Niye oğlum, onlar senin çocukların değil mi? deyince silahı çocuklara doğrulttu. Sonra babam eşimi sakinleştirmeye çalışarak 'Sen benim ciğerimi yaktın ama bunlar senin çocukların, bunların da mı ciğerini yakacaksın, sen kendi çocuklarına nasıl silah çekiyorsun?' dedi. Daha sonra polisler gelip onu gözaltına aldı."

Anne Döne Sönmez ise yüreğinin yandığını belirterek, damadının en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Bu arada hastane yetkilileri, karnındaki bebeğiyle birlikte sağlık durumu iyiye giden Çağlar Aşık'ın birkaç gün sonra taburcu edileceğini, protezinin ise 3 ay içerisinde takılabileceğini belirtti.

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