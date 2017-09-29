PKK'nın üniversite yapılanması davası başladı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir merkezli 7 ilde terör örgütü PKK'nın üniversite yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 14'ü tutuklu 17 öğrenci ve mezunun yargılanmasına başlandı.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanıklar B.G, C.Y, Ç.Y, E.K, F.A, M.D, M.A, M.K, N.Y, Ö.H, S.K, avukatları ve yakınları katıldı. Tutuklu sanıklardan A.Y, M.K. ve M.K'nin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı duruşmaya, tutuksuz 3 sanık katılmadı.

Duruşma başladığı sırada tutuklu yakınlarından birisinin cep telefonuyla görüntü aldığının tespiti üzerine mahkeme heyeti, tüm sanık yakınlarını salon dışına çıkardı. Kayıt yapan kişiyle ilgili yasal işlem başlatıldı.

Tutuklu sanıkların ifadelerini almaya başlayan mahkeme heyeti, sanıklara, ikametlerinde bulunan PKK'ya ait yasak yayınlar ile cep telefonlarındaki "dev-genç" ismiyle açılan bir gruptan yapılan yazışmalar ve örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları, sözde Kürdistan haritaları ve örgütü simgeleyen bez parçaları hakkında sorular sordu.

Sanıklar, PKK ile örgütsel bir bağlarının olmadığını, HDP Kırşehir İl Başkanlığının etkinliklerine katıldıklarını savunarak, tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyetinin, Dünya Kadınlar Günü etkinliklerinde ve düzenlenen pikniklerde terör örgütü PKK adına faaliyet yürüten yüzleri poşulu kişileri sorması üzerine sanıklar, bu şahısları tanımadıklarını öne sürdü.

Duruşma, tutuklu sanıklar ve avukatlarının savunmalarıyla devam ediyor.