Kalkınma Bakanı Elvan Mersin'de:

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Ekonomimiz tüm dünyayı şaşırtmaya, uluslararası kuruluşları yanıltmaya devam ediyor. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 5.2, ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 büyüme performansı gerçekleştirdik. İnşallah 3. çeyrekte yüzde 7'nin üzerinde bir büyüme performansı bekliyoruz." dedi.

Elvan, partisinin Yenişehir ilçe başkanlığının Dia Center'de düzenlenen olağan kongresinde yaptığı konuşmada, partililerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Milletin her bir ferdinin son derece değerli olduğunu belirten Elvan, "Kökeni, fikri, düşüncesi ne olursa olsun, sandığa giden her vatandaşamız bizim için biriciktir ve değerlidir. Her insanımızın hayatı bizim için kıymetlidir. Yine her insanımızın kararı bizim için değerlidir, kıymetlidir. Birlikte yaşama bilincimizin, toplumsal hayatımızın hiçbir şekilde yara almasına gönlümüz asla razı olmaz. Biz başka ülkelerden farlıyız. Biz başka devletlere, milletlere benzemeyiz." diye konuştu.

Bir yandan yatırımlar yapılırken bir yandan da ekonomiyi güçlendirdiklerini anlatan Elvan, şöyle devam etti:

"Üstelik bunu etrafımızdaki tüm gelişmelere ve zorluklara rağmen yapıyoruz. Ekonomimiz tüm dünyayı şaşırtmaya, uluslararası kuruluşları yanıltmaya devam ediyor. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 5.2, ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 büyüme performansı gerçekleştirdik. İnşallah 3. çeyrekte yüzde 7'nin üzerinde bir büyüme performansı bekliyoruz. Türkiye olarak Çin ve Hindistan'dan sonra en hızlı büyüyen ülke konumundayız. Ülkemizle, hükümetimizle gurur duyuyoruz. Hem 7 düvele karşı mücadele edeceksin hem etrafında bir ateş çemberi olacak hem bir sürü terör örgütüyle mücade edeceksin hem de ekonomiyi büyüteceksin. Bunun bir adı olacaksa onun adı sadece başarıdır. Çünkü biz milletimiz için çalışıyoruz, geceleceğimiz olan çocuklarımız, torunlarımız için çalışıyoruz."

- "Terörün kökünü kurutacağız"

Lütfi Elvan, Türkiye'nin her şeye rağmen büyümeye, güçlenmeye devam ettiğini ve kalkındığını aktardı.

Türkiye'nin gücünü milleten aldığını vurgulayan Elvan, rotayı milletin çizdiğini, milletin verdiği istikametten asla sapmadıklarını ve sapmayacaklarını dile getirdi.

Bir yandan ekonomiyi güçlendirirken bir yandan da terörizmle amansız bir mücadele gerçekleştirdiklerinin altını çizen Bakan Elvan, "Düşmanımız çok. Bir yanda FETÖ, bir yanda PKK, bir yanda DEAŞ, bir yanda DHKP-C. Bir yığın terör örgütü ve onların arkasında bir yığın destekçisi. Topyekun olarak aynı amaç doğrultusunda ülkemize, milletimize saldırıyorlar. Ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar hepsinin hakkından geldik, geliyoruz ve geleceğiz. Karşılarında sıradan bir devlet yok. Karşılarında çağ açıp çağ kapamış Fatih'in, Avrupa'yı titretmiş Kanuni'nin, Türkiye Cumhuriyetini kurmuş ve düşmana haddini bildirmiş Mustafa Kemal'in torunları var. Karşılarında 16 büyük devlet kurmuş bir millet var. Karşılarında adam gibi adam 7 düvele karşı duran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Sizler varsınız." değerlendirmesinde bulundu.

Kalkınma Bakanı Elvan, güvenlik güçlerinin dağda, bayırda, kırda hainlere bir bir haddini bildirdiğini ve bundan sonra da bildirmeye devam edeceğini vurguladı.

Terörün kökünü kurutacaklarını kaydeden Elvan, "Mücadelemiz büyük. 7 düvele karşı, terör örgütlerine, destekçilerine karşı mücadele ediyoruz. Ama biz güçlü bir ülkeyiz. Bu mücadelemiz devam edecek. Allah'ın izniyle güçlü ve büyük Türkiye'yi, dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına sokacak, Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Sizlerin desteğiyle inşa edeceğiz." ifadesini kullandı.

Elvan, Mersin'e yapılan ve yapılacak olan yatırımları da anlattı.