ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Bass, Şahin'i ziyaret etti

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GAZİANTEP (AA) - ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi John Bass, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti.

ABD'nin Adana Konsolosu Linda Stuart Specht ile Şahin'i makamında ziyaret eden Bass, Türkiye'deki görevinin sona erdiğini yaklaşık iki hafta sonra ülkeden ayrılacağını belirtti.

Bass, ''Biliyorsunuz buradaki görevim sona eriyor ve yakında Türkiye'den ayrılıyorum. Gösterdiğiniz yakınlık ve ilgiden dolayı teşekkür ederim. Gerçekten zor bir dönem oldu; hem burası, bu şehir ve bu bölge için. Birlikte çalıştığımızda daha başarılı sonuçlar alabiliriz ve buna devam etmeliyiz. Türkiye'nin en sevdiğim yerlerinden biridir Gaziantep. Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Gaziantep favori bir şehrim." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Bass'a yeni görevinde başarılar dileyerek, zoru kolaylaştırmanın en güzel yolunun empati yapmaktan geçtiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Birbirimizi, özellikle bu bölgede, bu sorunları yaşayanları çok dikkatli dinlemek ve gelen çözüm önerilerini de çok hızlı karar almak gerekiyor. O yüzden bu ziyaret çok önemli. Çünkü aynı dili konuşmazsak, aynı çözüm önerilerini getirmezsek, bölge ve bütün dünya bundan çok ciddi manada zarar görür. Daha çok tanışmak, daha çok konuşmak, daha çok tartışmak bölge insanı için, dünya barışı için, sorunu yaşayanları daha iyi dinlemek gerekiyor. Bu dönem öyle bir dönem."

Konuşmaların ardından Bass ve Şahin birbirlerine karşılıklı hediyeler takdim etti.