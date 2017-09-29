Şahin'den işkence mağduru kadına ziyaret

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, eşinin işkence ettiği kadını tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen Şahin, 23 Eylül'de eşi tarafından şiddete uğrayan ve sol bacağı kesin Çağlar Aşık'ın sağlık durumu hakkında başhekim Prof. Dr. Mesut Özkaya ve ameliyatı gerçekleştiren Ortopedi Uzmanı Dr. Mustafa Kemal Yılmaz'dan bilgi aldı.

Daha sonra servise geçen Şahin, burada tedavisi süren Çağlar Aşık ile görüşerek "Geçmiş olsun" dileklerini iletti ve aileye her türlü desteği vereceklerini, olayın hukuki boyutta da takipçisi olacaklarını söyledi.

Şahin, Aşık'ın anne ve babası Kemal ve Döne Sönmez çiftini de teselli ederek engelli 2 çocukları için de destek olma sözü verdi.

- "Derin üzüntü duydum"

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Şahin, çok derin üzüntü duyduğunu belirterek "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak hukukçularımızla olaya müdahil olacağız. Her türlü takibini yapacağız. Bu anneye, bu kızımıza şiddet uygulayan kişinin en ağır cezayı alması için takipçisi olacağız." dedi.

Kadına yönelik şiddet olaylarında önemli düzenlemeler hayata geçirildiğini ve bu tür olaylarda verilen cezaların artığını ancak daha yoğun bir şekilde koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması gerektiğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Bu konuda da hem şehrimizde yaşanan olaylar hem daha önce Bakanlıkta yaptığımız tecrübelerimizde hızlı bir şekilde rapor hazırlayıp Sayın Başbakanımıza götüreceğim çünkü canınız yanıyor, ciğeriniz yanıyor. Bir kardeşimizin canı yandığında devletimizin, hükümetimizin canı yanıyor. O yüzden sayın Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde başlatılan 'kadına yönelik şiddete sıfır tolerans' devlet bakışını alt kademelere daha güçlü iletmek için gerekli şeyler derhal tespit edilip, her türlü tedbirin hızlı bir şekilde alınması gerekiyor."

Şahin, ayrıca 4 aylık hamile kadının bebeğini aldırmak istediği yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine olayın kızgınlığıyla söylenen bir sözün büyütülmemesi gerektiğini, hiçbir annenin böyle bir şey düşünmeyeceğini sözlerine ekledi.